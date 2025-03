Para jogador, Anthony Davis atrapalhava LeBron James

LeBron James e Anthony Davis foram grandes companheiros de time, vencendo juntos o título de 2020 e liderando o Los Angeles Lakers por várias temporadas. Mas para Marcus Morris, jogador com passagens por diversas equipes, o pivô atrapalhava o astro do time. O jogador falou sobre o tema em seu podcast, o KOC Show.

“Davis estava no caminho dele. LeBron é um ala-pivô, e essa é a posição que AD queria jogar. Ele também fica muito no garrafão, não espaça a quadra. Agora, porém, com Luka Doncic, um jogador top 5 da NBA, ao lado de James, é outra situação. As equipes têm medo deles juntos”, disse.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, tanto LeBron quanto a diretoria do Lakers estavam satisfeitos com o pivô e não iriam trocá-lo. Isso é, até a ligação do Dallas Mavericks oferecendo Luka Doncic. Em cinco temporadas em Los Angeles, Davis teve médias de 24.8 pontos, 11 rebotes e 3.2 assistências por jogo, com o título de 2020 sendo o ponto alto.

As temporadas com Davis ao seu lado foram as que LeBron mais tentou arremessos de três na carreira. Afinal, segundo Morris, o pivô “povoava” o garrafão, sem espaçar a quadra, fazendo com que James adaptasse seu jogo .Assim, passou a explorar mais o arremesso do perímetro.

Desde a troca por Doncic, LeBron foi deslocado para a posição de ala-pivô, começando ao lado de Jaxson Hayes no garrafão. Isso forçou o Lakers a mudar seu estilo de jogo, mas os resultados têm sido bons até agora.

Na temporada, LeBron tem médias de 25 pontos, 8.5 assistências e 8.2 rebotes por jogo. No entanto, atualmente está fora por conta de uma lesão na virilha. Em sua ausência, quem tem chamado atenção é Austin Reaves, com vários jogos de quase 30 pontos. Além dele, Luka Doncic também tem sido protagonista.

Dessa forma, Anthony Davis também se lesionou, mas com um problema maior que LeBron James. Logo em sua estreia pelo Mavs, o ele teve que ir para o vestiário mais cedo. Desde então, não retornou às quadras. Além disso, a equipe está contando com diversas lesões, como a de Kyrie Irving, que está fora da temporada, e Dereck Lively. Houve partidas onde Dallas jogou com apenas oito atletas, o mínimo permitido pela NBA.

