Chris Paul fala sobre enfrentar JJ Redick, seu ex-colega

Colegas nos tempos de Los Angeles Clippers, Chris Paul e JJ Redick se enfrentaram na última segunda-feira (17). Enquanto Paul ainda atua como jogador pelo San Antonio Spurs, aos 39 anos, Redick, atual técnico do Los Angeles Lakers, parou de jogar em 2021. No jogo, o time californiano venceu por 125 a 109.

Então, ao fim da partida, Redick brincou após ser perguntado se ainda gostaria de estar jogando, como Paul.

“Não”, disse o técnico do Lakers. “Eu disse a ele que é louco”.

Publicidade

Por outro lado, Chris Paul como é jogar basquete, enfrentando JJ Redick como técnico.

“É muito legal, especialmente porque eu ainda vejo jogos toda noite”, disse. “Então, conversando com JJ (Redick) antes do jogo, sabendo que ele era meu colega, e vendo ele como técnico e fazendo coisas fora dos padrões… você precisa fazer isso se tiver a chance e JJ está fazendo um grande trabalho. Mas é surreal estar jogando contra ele”.

Publicidade

Paul e Redick foram colegas por quatro anos no Clippers. Mas, juntos, jamais passaram da semifinal de conferência na NBA. Então, em 2017, o armador foi para o Houston Rockets. Enquanto isso, o hoje técnico do Lakers, passou por Philadelphia 76ers e New Orleans Pelicans, antes de encerrar sua carreira em 2021 pelo Dallas Mavericks.

Leia mais

Após parar de jogar na NBA, JJ Redick criou seu próprio podcast e, depois, trabalhou na ESPN. Por fim, antes de aceitar o convite para treinar o Lakers, ele teve um outro podcast, ao lado de LeBron James. Na atual temporada, a sua primeira no cargo, ele lidera o time de Los Angeles a 42 vitórias e 25 derrotas, com a quinta posição no Oeste. No mesmo período, em 2023/24, com Darvin Ham no comando, a equipe havia vencido 36 jogos e era o nono.

Publicidade

Chris Paul, por outro lado, seguiu jogando. Após passagem pelo Rockets, foi para o Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e, desde o início da atual temporada, está no Spurs. Apesar de não ter mais o mesmo volume de jogo que teve em outros tempos, o armador vem sendo muito importante na reconstrução do time texano.

“O medo de todos nós, especialmente quando estamos chegando ao fim (da carreira) e não tem nada depois. E não é sobre quanto você ganhou de dinheiro na carreira, mas quando você economizou. Mas ele é muito competitivo, muito motivado. Isso é Chris Paul”, concluiu Redick.

Publicidade

De acordo com membros do Spurs, ter Chris Paul ao lado ajuda muito sobre como o jogo pode ser mais fácil. Devin Vassell e Victor Wembanyama, por exemplo, exaltaram a presença do veterano na equipe de San Antonio.

Em 2024/25, o Spurs até chegou a estar entre os oito primeiros do Oeste, mas as lesões de De’Aaron Fox e Wembanyama atrapalharam. Hoje, o time é apenas o 13° no Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA