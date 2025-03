Shams Charania revela bastidores do anúncio da troca de Luka Doncic

O anúncio de Shams Charania sobre a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, no meio da madrugada, foi um choque para os fãs da NBA. É um daqueles momentos no esporte em que todos os que ainda estavam acordados se lembram da reação que tiveram ao ler a notícia. E o jornalista da ESPN revelou alguns detalhes sobre como tudo aconteceu, as dúvidas sobre sua conta no X ter sido hackeada e como o anúncio apenas não foi normal.

Em entrevista ao podcast do ala do Brooklyn Nets, Cam Johnson, o insider revelou alguns detalhes. Ele foi informado de que algo estava acontecendo pouco depois da vitória do próprio Lakers sobre o New York Knicks, que logo seria eclipsada naquela noite de sábado. Além disso, revelou rumores de conversas entre a franquia da Califórnia com o Dallas Mavericks, na semana anterior.

“Lembro que, naquela noite, Los Angeles venceu New York. Foi uma grande vitória para eles. Até que recebi uma dica. Uma fonte me enviou uma mensagem, pouco depois do jogo, dizendo que algo estava rolando entre Lakers e Mavericks. Na verdade, eu já tinha sido informado há uma semana que os times estavam conversando sobre uma troca. Isso era sobre um jogador específico, que, no fim, não foi envolvido no acordo de Luka. Era uma cortina de fumaça”, contou Charania.

Depois da primeira informação que recebeu, o jornalista afirmou que as coisas esfriaram. Shams explicou que, em uma trade deadline, evita entrar em histórias que não vão se concretizar. Mas, após o jogo de Lakers e Knicks, o tema voltou a esquentar, culminando no anúncio bombástico do acordo.

“Depois do jogo, ouvi um nome. Esse jogador não era nem Luka Doncic e nem Anthony Davis. Mas as coisas continuaram a sair de forma lenta. Então ouvi que Markieff Morris e Maxi Kleber estavam na troca e iriam para Los Angeles. Ao mesmo tempo, outras fontes estão me falando que Jalen Hood-Schiffino vai para o Utah Jazz. Portanto, é um acordo de três times. Foi tudo muito lento, mas aumentando de proporção”, explicou.

Em meio a tudo isso, Shams enfim recebeu a informação principal que era a troca de Luka Doncic. E acredite, até a fonte que sabe todas as informações da NBA antes que elas sejam divulgadas, ficou em estado de choque.

“Eu soube de alguns desses detalhes, mas ainda me perguntava sobre qual era a troca ali. Afinal, geralmente você não tem acordos de três times assim. Então, cheguei na quarta ou quinta fonte e recebi todos os detalhes, Luka, Davis e tudo mais. Fiz mais uma ligação depois disso, e só perguntei se aquilo era realmente verdade. A pessoa me disse que sim e eu mal podia acreditar. Minhas mãos estavam tremendo, suadas. Enfim, foi surreal”, revelou.

Hackeado?

Logo após a notícia da troca de Luka Doncic, a reação de todos foi pensar que Shams tinha sido hackeado. Até mesmo jornalistas famosos não acreditaram na informação logo de cara. O insider, aliás, confirmou que chegou a receber mensagens sobre isso.

“Eu não tive tempo para me preparar. Então, não tinha uma arte pronta para isso. Tinha que passar a informação e não podia errar ou deixar nenhum detalhe para trás. Isso tudo aconteceu entre cinco e sete minutos. Depois de publicar, o meu telefone começou a explodir. As pessoas estavam me perguntando se algo tinha acontecido, se alguém tinha tido acesso ao meu celular. Foi uma loucura”, concluiu.

De fato, poucas pessoas acreditaram no primeiro anúncio. Mas, assim que jornalistas locais passaram a confirmar a notícia de Shams, e novos detalhes foram surgindo, não havia mais como negar: Luka Doncic era do Lakers e Anthony Davis do Mavericks.

