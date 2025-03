Em uma reunião com investidores, o dono do Dallas Mavericks, Patrick Dumont, justificou a troca de Luka Doncic. Na última trade deadline, a franquia texana negociou o craque esloveno com o Los Angeles Lakers. Em contrapartida, o Mavs recebeu o astro Anthony Davis, o jovem Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029 de Los Angeles.

De acordo com Dumont, a troca de Doncic é uma decisão para o futuro da franquia. Além disso, ele afirmou que o quinteto titular do Mavericks desperta medo nos adversários. O mandatário do time de Dallas também falou sobre o vice-campeonato da última temporada. No entanto, ele não citou Doncic, um dos grandes responsáveis por levar o time às finais.

“Essa foi uma decisão para o futuro. Se você olha o nosso time, e quem nós temos… Se você entende de basquete, Anthony Davis, Kyrie Irving, PJ Washington, Klay Thompson e Dereck Lively é um quinteto que coloca medo nos outros times da NBA”.

“Conseguimos construir um grande time após a trade deadline de 2024. Chegamos às finais, mas perdemos. E nos perguntamos o que fazer para melhorar. No entanto, não melhoramos. Além disso, vimos outros times ficarem melhores. Aliás, times que eliminamos nos playoffs ficaram melhores. O time que nos venceu nas finais (Boston Celtics) também melhorou”, afirmou Dumont, que comprou o Mavs há dois anos.

O proprietário do Mavericks ainda disse que deseja montar uma equipe vencedora. Em 45 temporadas na NBA, a franquia conquistou o título apenas em 2011, quando foi liderada pelo ídolo Dirk Nowitzki. Além disso, Dallas foi vice-campeão em 2006 e na temporada passada.

“Então, volto ao que disse a Mark Cuban quando comprei o time: queremos vencer títulos, ser uma franquia de exemplo, de caráter vencedor. Além disso, queremos que o legado do Dallas Mavericks seja carregado do jeito certo. Enfim, parte de ser um líder é perceber os riscos que você pode correr olhando para o longo prazo”, concluiu o magnata.

Mas, após a troca de Luka Doncic, o Mavericks se esfacelou devido a inúmeras lesões. Principal reforço da equipe, Davis jogou apenas uma partida antes de se machucar a virilha. Kyrie Irving, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada. Sem contar as ausências dos pivôs Dereck Lively e Daniel Gafford nas últimas semanas.

Cheio de desfalques, o Mavs entrou em queda livre. Tanto que perdeu oito dos últimos dez jogos. Assim, ocupa o décimo lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está com a última vaga de classificação para o play-in.

O fim do casamento entre Luka Doncic e Mavericks

A saída de Luka Doncic do Mavericks via troca foi uma das notícias mais chocantes da NBA nos últimos tempos. De craque e ídolo do time, o esloveno passou ser visto, internamente, como um problema.

Alguns dias após a negociação bombástica, Dumont defendeu o GM da franquia, Nico Harrison. Além disso, o dono do Mavs deu indiretas ao esloveno.

“Na minha visão, as equipes vencem com foco, tendo o caráter certo. Por isso, precisamos construir a cultura correta e ter a dedicação necessária para trabalhar o máximo possível e sermos campeões. E, se você não fizer isso, vai perder. Todos sabem disso. É assim que ajo fora do basquete. Porque essa é a única maneira de ser competitivo e vencer. Se quiser tirar férias, não faça isso conosco”, seguiu.

“Se olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos como Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um só foco: vencer. Então, se você não tem isso, não funciona. E, se não tem isso, não deve fazer parte do Dallas Mavericks”, completou.

Insatisfação do Mavericks com os hábitos de Doncic

Um artigo publicado pelo portal The Athletic revelou os bastidores da troca de Luka Doncic. No texto, os jornalistas Christian Clark, Fred Katz e Mike Vorkunov relatam a maneira como Dallas estava preocupado com o estilo de vida do esloveno.

“Harrison tinha preocupações culturais muito claras sobre Luka Doncic. Afinal, ele é o tipo de jogador que pode fazer triplos-duplos de 30 pontos parecerem normais. Mas, também, ele é o tipo de cara que não tem os hábitos diários que agradavam ao GM. Após anos trabalhando com Kobe Bryant na Nike, Harrison tinha um temor muito claro sobre a carreira do esloveno”.

“Enquanto teve ótimos relacionamentos com Kobe Bryant e Tim Duncan, ídolos de uma geração passada, Harrison não concordava com muitos dos hábitos do camisa 77. Por exemplo, Doncic bebe cerveja e fuma narguilé. Isso não é anormal para um jovem de 25 anos, mas esse tipo de comportamento não agradava Harrison”, explicou Clark.

