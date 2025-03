“Mavericks tinha que conseguir troca melhor por Luka Doncic”, cobra Mark Cuban

Ex-dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban afirmou que a franquia texana deveria ter conseguido uma troca melhor por Luka Doncic. Em entrevista para a a emissora WFAA, o magnata repercutiu a negociação que agitou a NBA na última trade deadline. Meses depois após levar o Mavs às finais, o craque esloveno foi trocado para o Los Angeles Lakers. Em contrapartida, o time texano recebeu o astro Anthony Davis, o jovem Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029 de Los Angeles.

Fã de Doncic, Cuban falou pela primeira vez sobre a troca bombástica. De acordo com o ex-proprietário do Mavericks, a franquia poderia ter adquirido mais ativos pelo armador. Cuban cita, por exemplo, a inclusão de múltiplas escolhas de primeira rodada do Draft.

“Então, o Mavericks tinha que conseguir uma troca melhor por Luka Doncic. Entende? Sem desrespeito ao Anthony Davis, mas… Acredito que, se conseguíssemos umas quatro picks desprotegidas de primeira rodada, além de Davis e Christie, essa seria uma conversa totalmente diferente”, disse o ex-dono do Mavs.

Mark Cuban foi questionado se fecharia uma troca por Luka Doncic, caso ainda estivesse no comando do Mavericks. O empresário saiu pela tangente, mas revelou que ainda mantém contato com o esloveno. Além disso, ele fez referência à saída de Steve Nash, então ídolo de Dallas. Em 2004, o canadense era agente livre e Cuban não cobriu a oferta feita pelo Phoenix Suns.

“Eu não vou falar disso. Não importa mais, já aconteceu. O contato permanece o mesmo depois da troca. Eu, por exemplo, ainda falo com Steve Nash. Eu já passei por essa situação. Foi quando Nash saiu de Dallas e ganhou dois MVPs. A boa notícia, entretanto, foi que, alguns anos depois, chegamos às finais e conquistamos o título. Mas, na época, não havia rede social. Então, não foi exatamente igual. Enfim, você vai cometer erros. Acho que o maior desafio do Mavs, agora, é que ninguém está aparecendo para justificar. Afinal, não é sobre o que você fez, mas como explica o motivo de ter feito.

Luka Doncic chegou ao Mavericks em 2018, quando Mark Cuban era o manda-chuva da franquia. Desde então, os dois mantiveram uma relação muito próxima. Algo que Cuban teve com a maior lenda da equipe, o alemão Dirk Nowitzki. Por isso, é difícil imaginar o empresário abrindo mão do esloveno, caso tivesse o poder de decisão.

Em janeiro de 2000, Mark Cuban comprou o Dallas Mavericks por US$285 milhões. Vinte e três anos depois, ele vendeu 72% de suas ações à dupla Patrick Dumont e Miriam Adelson por US$3,5 bilhões. No entanto, Cuban manteve 27% das ações do Mavs. Mas, de fato, não possui nenhum poder de decisão. Portanto, se tornou um acionista minoritário da franquia.

Novo dono do Mavs defende troca de Luka Doncic

Hoje, Dumont é quem comanda a franquia. O empresário, inclusive, foi um defensor da troca de Luka Doncic. Além disso, deu indiretas ao esloveno.

“Na minha visão, as equipes vencem com foco, tendo o caráter certo. Por isso, precisamos construir a cultura correta e ter a dedicação necessária para trabalhar o máximo possível e sermos campeões. E, se você não fizer isso, vai perder. Todos sabem disso. É assim que ajo fora do basquete. Porque essa é a única maneira de ser competitivo e vencer. Se quiser tirar férias, não faça isso conosco”, seguiu.

“Se olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos como Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um só foco: vencer. Então, se você não tem isso, não funciona. E, se não tem isso, não deve fazer parte do Dallas Mavericks”, completou.

