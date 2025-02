Mavs tentou troca de Luka Doncic para outros dois times

Há dez dias, o Dallas Mavericks foi protagonista de uma das negociações mais impactantes da história da NBA. De acordo com o jornalista Gery Woelfel, do portal Woelfel’s Press Box, o Mavs tentou enviar Luka Doncic em troca para mais dois times. Antes de fechar negócio com o Los Angeles Lakers por Anthony Davis, a equipe de Dallas ofereceu o craque esloveno para Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves. Woelfel, aliás, é insider do Bucks e uma das fontes mais confiáveis da franquia do Wisconsin.

Segundo o repórter, a intenção do Mavs era a de adquirir Giannis Antetokounmpo ou Anthony Edwards em uma troca por Luka Doncic. Ou seja, algo parecido com a negociação fechada com o Lakers. No caso, um astro por outro astro. Mas, tanto Bucks como Timberwolves recusaram a oferta dos texanos.

“De acordo com uma fonte, a direção do Mavs entrou em contato com o Bucks para discutir uma troca envolvendo Luka Doncic. Mas, a direção do Bucks deixou claro para Dallas que não negociaria Antetokounmpo, embora seu futuro em Milwaukee seja incerto. Quanto ao Timberwolves, é lógico que qualquer possível acordo entre Dallas e Minnesota incluiria Anthony Edwards. Afinal, trata-se de um astro de 23 anos em ascensão na NBA”, disse Woelfel.

A notícia é mais uma prova de que o Mavs estava decidido a fechar uma troca envolvendo Luka Doncic. De acordo com o GM da franquia, Nico Harrison, o objetivo era adicionar um astro com grande capacidade defensiva.

“Acredito que defesas vencem títulos, mas ter um pivô que é All-Defensive Team e All-NBA com mentalidade defensiva nos dá uma chance melhor. Nós fomos feitos para vencer agora e no futuro. Colocando Davis lado a lado com Kyrie Irving e o restante dos caras, as nossas chances de título aumentam bastante”.

“Eu entendo que vocês estejam chocados, mas eu realmente acredito que isso será melhor para o futuro de Dallas. E é meu trabalho tomar as decisões difíceis que colocam nossos interesses em primeiro lugar. No final, o tempo vai dizer se eu tive razão ou não”, afirmou Harrison.

Para azar do Mavs, Davis se machucou logo em seu primeiro jogo pela nova equipe. No duelo contra o Houston Rockets, no último sábado (8), o pivô distendeu o músculo adutor da perna esquerda. Dessa forma, ele vai desfalcar o time por tempo indeterminado.

Doncic, por sua vez, estreou com vitória pelo Lakers. Nessa segunda-feira (10), ele foi titular na vitória por 132 a 113 sobre o Utah Jazz. Em 23 minutos, o esloveno fez 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

A troca que abalou a NBA

A troca de Luka Doncic é uma das mais bombásticas da NBA. Isso porque o esloveno era o principal jogador do Mavericks desde Dirk Nowitzki e grande ídolo da torcida. Além disso, não havia nenhuma pista da saída dele. Na última temporada, Doncic liderou o time texano às finais da NBA.

Enquanto o Lakers recebeu Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, o Mavs ficou com Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029 de Los Angeles. O Utah Jazz entrou como faciltador na negociação. Assim, a equipe de Salt Lake City ficou com Jalen Hood-Schifino e duas escolhas de segunda rodada. O jovem armador, aliás, já foi dispensado pelo Jazz.

No último fim de semana, o dono do Mavericks, Patrick Dumont, falou sobre a negociação. No entanto, ele deixou indiretas ao esloveno. O bilionário deu a entender que Doncic não se dedicava em Dallas. Além disso, adotou um tom de concordância em relação ao acordo.

“Na minha visão, as equipes vencem com foco, tendo o caráter certo. Por isso, precisamos construir a cultura correta e ter a dedicação necessária para trabalhar o máximo possível e sermos campeões. E, se você não fizer isso, vai perder. Todos sabem disso. É assim que ajo fora do basquete. Porque essa é a única maneira de ser competitivo e vencer. Se quiser tirar férias, não faça isso conosco”, seguiu.

“Se olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos como Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um só foco: vencer. Então, se você não tem isso, não funciona. E, se não tem isso, não deve fazer parte do Dallas Mavericks”, completou.

Mensagem enigmática

Ao repercutir a troca de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo deixou uma mensagem intrigante no ar. De acordo com o grego, é ótimo que um jogador europeu seja a “cara” de uma franquia de um grande mercado. Além disso, ele citou que seria interessante, por exemplo, ver o três vezes MVP da NBA, Nikola Jokic, em um time como o New York Knicks.

“Agora, um europeu será a cara do Lakers. Isso é algo novo para a Europa. Eu adoro isso. Sabe o que eu quero? Eu quero Luka no Lakers, quero Nikola Jokic no Knicks. Enfim, quero que os europeus estejam em todos os grandes mercados. Seria algo incrível. É o meu sonho”, finalizou.

O comentário de Antetokounmpo deixa os fãs do Bucks com a pulga atrás da orelha. Afinal, Milwaukee não é um grande mercado da NBA. O craque de 30 anos, alías, tem contrato com a franquia até 2028. Mas, há alguns dias, foi divulgada a notícia de que o Brooklyn Nets tem o sonho de contar com Antetokounmpo. Ou seja, seria mais um astro europeu em um grande centro.

Contratos dos jogadores citados

Luka Doncic: US$89 milhões até o final da próxima temporada e uma player option de US$49 milhões em 2026/27

Giannis Antetokounmpo: US$161,4 milhões até 2027 e uma player option de US$62,8 milhões em 2027/28

Anthony Edwards: US$$244,6 milhões até 2029

