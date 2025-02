GM do Mavericks recebe ameaças de morte após troca de Luka Doncic

A troca de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers ainda causa grande repercussão na NBA. Os protestos de torcedores começaram a acontecer no dia seguinte e continuaram. Agora, há um alerta pela segurança de pessoas da franquia para o primeiro jogo da equipe em casa desde a saída do esloveno. O principal temor são as ameaças de morte ao GM da franquia, Nico Harrison.

A informação é de Tim MacMahon, da ESPN. Em participação no programa NBA Today, na tarde da sexta-feira (7), ele falou sobre como a segurança está sendo reforçada para o duelo com o Houston Rockets, neste sábado (8).

“O que posso dizer é que essa é uma torcida, acima de tudo, machucada com tudo o que aconteceu desde a semana passada. Infelizmente, isso tem se elevado de uma forma muito radical. Por exemplo, o GM Nico Harrison tem recebido ameaças de morte de alguns torcedores. Então, a franquia preparou um grande esquema de segurança para o jogo com o receio do que pode acontecer. Então, é inegável que linhas foram cruzadas nesse sentido”, explicou o jornalista.

De fato, a repercussão da torcia Mavericks por conta da troca de Luka Doncic foi muito negativa. Apesar de receber um astro como Anthony Davis, perder o principal ídolo texano da atualidade foi visto com maus olhos.

No dia seguinte ao acordo, por exemplo, torcedores foram até a frente do ginásio da franquia. Um protesto que lembrou algumas crises de times do futebol brasileiro. Faixas e até um caixão com o símbolo da equipe foi levado ao American Airlines Center.

A sexta-feira foi agitada dentro da franquia. Afinal, foi dia da apresentação oficial de de Anthony Davis. Até mesmo o pivô admitiu que entende um pouco da frustração que os torcedores estão sentindo.

“Para ser sincero, eu entendo. A NBA é um negócio, e eu entendo quem era Luka Doncic para essa franquia e para a cidade. Eu nunca vou minimizar essa questão, assim como sei que era importante no Los Angeles Lakers. Então, não estou surpreso com a reação deles. Mas meu trabalho é jogar basquete e fazer o que devo fazer para que os torcedores voltem a ter esperança e entendam o motivo de Nico Harrison me trazer até aqui”, afirmou o astro.

A expectativa geral é de que mais protestos ocorram amanhã antes da partida de Dallas contra Houston. Uma conta chegou a arrecadar mais de US$40 mil para levantar outdoors que criticam a direção. Sobretudo, Harrison e os novo proprietário Patrick Dumont.

