Kyle Kuzma teria vetado troca para o Mavericks

O Dallas Mavericks esteve próximo de uma troca por Kyle Kuzma. O movimento aconteceria na temporada passada, quando os detalhes com o Washington Wizards já estavam acertados. No entanto, segundo Brian Windhorst, da ESPN, o próprio jogador teria recusado o negócio por duas escolhas de primeira rodada do Mavs.

A recusa de Kyle Kuzma na troca para o Mavericks pode ser considerada um prejuízo ao Wizards. Isso porque, a franquia enfim conseguiu trocá-lo na trade deadline. Porém, não pela mesma oferta feita pelo Mavs há um ano. O Bucks, afinal, enviou Khris Middleton e AJ Johnson e uma pick de segunda rodada em 2025.

O campeão da NBA em 2020, ainda assim, tinha motivos para isso. Em entrevista ao site The Athletic, ele revelou sua razão para negar a proposta do Mavericks. Segundo ele, o time ainda era “indefinido” e não teria o mesmo sucesso com ele.

“O Mavs foi um grupo interessante o ano todo. Porém, quando se olhava antes da trade deadline, era um time que não sabia muito bem o que era. Acho que ninguém achava que a franquia conseguiria [chegar às finais] no meio da temporada”, comentou Kuzma, na época.

Sem Kuzma, o Mavs foi atrás de dois nomes: PJ Washington e Daniel Gafford. Os reforços melhoraram a defesa de Dallas e levaram o time às finais da NBA. De fato, entretanto, não havia qualquer expectativa de que eles pudessem chegar à decisão antes das trocas.

Após o sucesso do Mavericks, Kuzma revelou que não se arrependeu da decisão.

“O Mavericks são conseguiu porque adicionou um novo pivô e um ala. Dois jogadores de impacto. Então, se eu tivesse ido para lá, isso não teria acontecido. E, quando se olha para quem já foi campeão da NBA, nunca são times de apenas três ou quatro jogadores. Portanto, o Mavericks precisava de outros caras”, completou.

A recusa de Kuzma o fez seguir no Wizards para 2024/25. Isso até a trade deadline, uma vez que ele ainda estava disponível para trocas. Então, quem apareceu foi o Bucks. Diferente de Dallas, aliás, o jogador não pensou duas vezes e aceitou jogar com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Kuzma vive a pior temporada de sua carreira na NBA. Enquanto não estreia pelo Bucks, ele tem médias de 15.2 pontos, 5.8 rebotes e 2.5 assistências, além de 42% nos arremessos e 28.1% dos três pontos, em 2024/25.

