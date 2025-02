Luka Doncic tem data de estreia pelo Lakers

Está perto. O Los Angeles Lakers definiu a data da estreia de Luka Doncic. De acordo com o técnico JJ Redick, a primeira partida do astro com LeBron James e companhia será na próxima segunda-feira (10). O adversário será o Utah Jazz, na Crypto. Arena, às 23h30 (horário de Brasília).

Doncic está fora desde o Natal por conta de uma distensão na panturrilha. Após semanas de recuperação, Redick sugeriu que o esloveno poderia retornar no sábado (8), contra o Indiana Pacers. No entanto, uma nova análise do departamento médico adiou o momento.

“Acho que todos estamos ansiosos por esse momento, assim como torcedores e jogadores. Entretanto, queremos que ele se sinta confiante. Queremos que nosso departamento médico tenha confiança. Não queremos apressar nada.”, comentou Redick.

Publicidade

Doncic foi a principal contratação do Lakers na temporada. De toda a janela de trocas, aliás. O armador esloveno reforçou o time após troca com o Dallas Mavericks por Anthony Davis. O time de Los Angeles ainda recebeu Maxi Kleber e Markieff Morris.

A saída de Davis fez o Lakers ainda se movimentar por um pivô. Desse modo, poucas horas antes do prazo de trocas, a franquia acertou com o Charlotte Hornets por Mark Williams. Pelo jogador, o time enviou o novato Dalton Knecht e Cam Reddish, além de uma escolha de primeira rodada. O reforço, inclusive, teria sido um pedido de Doncic.

Publicidade

O treinador não pôde falar sobre o novo reforço. Porém, ele comentou sobre as expectativas em torno da nova formação do Lakers.

Leia mais!

“Uma coisa que temos que ter em mente é que não será algo instantâneo. Não basta estalar os dedos e esperar que tudo funcione de repente. Teremos trabalho a fazer quando Doncic estiver saudável e de voltar ao time. Isso será empolgante”, completou o técnico.

Publicidade

Luka Doncic, por fim, está animado por sua estreia no Lakers. Na nova franquia, ele terá a oportunidade de jogar ao lado de um dos maiores nomes da história, o ídolo LeBron James. Portanto, é esperado que ele possa progredir ainda mais no seu jogo.

“Grato por esta oportunidade incrível! O basquete significa tudo para mim. Não importa onde eu jogue, farei isso com a mesma alegria, paixão e o objetivo de ganhar campeonatos”, afirmou o craque esloveno.

Enquanto a estreia não acontece, o Lakers ocupa a quinta posição do Oeste. Desse modo, é um dos candidatos ao título para a temporada 2024/25.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA