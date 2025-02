Wizards adquire Marcus Smart em troca tripla

O Washington Wizards adquiriu o armador Marcus Smart, após uma troca envolvendo Memphis Grizzlies e Sacramento Kings. A informação é do insider Shams Charania, da ESPN. Segundo a publicação, outros cinco atletas e duas escolhas de Draft estão envolvidos na negociação.

De acordo com Charania, Alex Len e Colby Jones também estão a caminho de Washington. O Wizards também recebe uma escolha de primeira rodada do recrutamento deste ano (via Memphis). O Grizzlies, por sua vez, recebe Marvin Bagley, Johnny Davis e uma pick de segunda rodada de 2028 (via Sacramento). Já o Kings se reforça com Jake LaRavia.

A troca por Marcus Smart é a quarta do Wizards nesta semana de trade deadline. Na negociação com o Milwaukee Bucks, a franquia recebeu Khris Middleton e AJ Johnson. Em contrapartida, liberou Kyle Kuzma e Patrick Baldwin. Milwaukee ainda vai enviar um swap (direito de inverter escolha) de 2028 e uma pick de segunda rodada menos favorável de 2025.

Já na troca com o Kings, o Wizards abriu mão do pivô Jonas Valanciunas. Por outro lado, Washington recebeu Sidy Cissoko e duas escolhas de segunda rodada (2028 e 2029). O ala francês, inclusive, já foi dispensado.

E, nesta quinta-feira (6), último dia de trocas na NBA, o Wizards negociou com o Philadelphia 76ers. O time da capital dos EUA mandou Jared Butler e quatro escolhas de segunda rodada. Em contrapartida, recebeu Reggie Jackson (já dispensado) e uma escolha de primeira rodada.

Dono da pior campanha da temporada, o time de Washington está focado no Draft deste ano. O recrutamento de 2025, aliás, tem dois possíveis talentos geracionais no topo: Cooper Flagg (Duke) e o armador Dylan Harper (Rutgers).

Grizzlies

A troca de Marcus Smart com o Wizards representa um alívio na folha salarial do Grizzlies. Afinal, o veterano vai receber US$41,8 milhões até o final da próxima temporada. Além disso, Memphis recebeu dois atletas com contratos expirantes. Com isso, a franquia terá melhores condições para fechar, na próxima offseason, uma extensão com Jaren Jackson Jr., um dos pilares do time.

Entretanto, o Grizzlies não fortaleceu o elenco. Outras equipes do Oeste se reforçaram bem nesta trade deadline, como Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Hoje, Memphis é o vice-líder da conferência, com 35 vitórias em 51 jogos.

Kings

A troca com Wizards e Grizzlies não muda o patamar do Kings. Afinal, saíram dois jogadores que pouco entram em quadra. Além disso, a peça que chega (LaRavia) também não deverá ter muito espaço na rotação. O ala de 23 anos, aliás, será agente livre ao final da temporada. Como Memphis abriu mão do último ano do contrato de novato de LaRavia, o máximo que o Kings poderá oferecer ao jovem será um salário de US$5,1 milhões.

Nesta semana de trade deadline, o time de Sacramento fez mudanças significativas. Negociou o armador De’Aaron Fox com o San Antonio Spurs e, em contrapartida, recebeu Zach LaVine do Chicago Bulls, que entrou como facilitador na troca. Além disso, o Kings trouxe Valanciunas. A princípio, o lituano chega para ser o reserva imediato do compatriota Domantas Sabonis.

Portanto, a equipe californiana espera chegar forte na pós-temporada. Hoje, o Kings ocupa o nono lugar do Oeste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Contratos dos atletas envolvidos na troca

Washington Wizards recebe: Marcus Smart (US$41,8 milhões até o final da próxima temporada), Alex Len (expirante de US$2,1 milhões) e Colby Jones (expirante de US$2,1 milhões)

Memphis Grizzlies recebe: Marvin Bagley (expirante de US$12,5 milhões) e Johnny Davis (expirante de US$5,3 milhões)

Sacramento Kings recebe: Jake LaRavia (expirante de US$3,3 milhões)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no YouTube a partir das 15h13 (horário de Brasília).

