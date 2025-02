Wizards troca pivô para o Kings

O Washington Wizards enviou o pivô Jonas Valanciunas em troca com o Sacramento Kings. A equipe de Sacramento mandará, em retorno, Sidy Cissoko e duas escolhas de segunda rodada de draft. A informação é de Shams Charania, da ESPN.

Valanciunas era desejo de diversos times ao redor da liga, visto como um pivô que pega rebotes e faz presença no garrafão. Além disso, seu contrato de US$30 milhões por três anos também era um atrativo. O Los Angeles Lakers foi uma das equipes que passou muito tempo interessada no jogador, mas não conseguiu viabilizar a negociação.

Na atual temporada, o lituano tem médias de 11.5 pontos e 8.2 rebotes em apenas 20.1 minutos por noite. Dessa forma, é visto como uma grande adição ao garrafão do Kings. O pivô fará dupla com Domantas Sabonis, que também é seu parceiro na seleção da Lituânia.

Publicidade

Em troca, então, o Wizards recebeu Sidy Cissoko, segundanista que tinha apenas 3.2 minutos por jogo em Sacramento. O ala tem só 24 pontos na carreira, em 29 jogos disputados. Além disso, as escolhas de draft que Washington recebeu, ambas de segunda rodada, também são parte do pacote.

Leia mais!

É a segunda movimentação do Kings nos últimos dias. Primeiro, a equipe trocou De’Aaron Fox, e recebeu Zach LaVine. O armador, que estava na franquia há oito anos, tinha dado sinais de que não iria assinar um novo contrato. Vale lembrar que o atual vínculo expiraria ao final da próxima temporada. Então, a diretoria resolveu trocá-lo.

Publicidade

Assim, além de LaVine, recebeu três escolhas protegidas de primeira rodada. Embora tenha perdido o armador da equipe, a expectativa é de que o núcleo de Sabonis, DeMar DeRozan e LaVine ainda consiga guiar o Kings aos playoffs.

Já pelo lado do Wizards, também é a segunda troca. Mais cedo nessa quarta (5), a equipe enviou Kyle Kuzma ao Milwaukee Bucks, e recebeu Khris Middleton. Kuzma já tinha declarado que não estava gostando das coisas em Washington, e que iria “jogar do seu jeito”, sem se preocupar em “desenvolver os jovens”. Então, a diretoria o trocou, recebendo o veterano campeão em 2021.

Publicidade

Dessa forma, a troca que tirou Valanciunas do Washington Wizards e levou-o ao Kings tira do mercado um pivô que era disputado na NBA. A negociação até demorou pra sair, visto que o Wizards ouve ligações pelo lituano desde 15 de dezembro, segundo Charania.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA