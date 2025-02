GM do Lakers dá dica de troca por pivô

O GM do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, confirmou o interesse da franquia em troca por um pivô. A posição era uma carência mesmo com a presença de Anthony Davis. Então, a troca do astro por Luka Doncic, enfatizou ainda mais a necessidade do time na posição. Então, o dirigente chegou a responder sobre quais qualidades ele busca em um pivô.

“Versatilidade, mobilidade, uma ameaça na ponte aérea e muito competitivo”, disse Pelinka em entrevista na terça-feira (4).

Nomes como Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, e Myles Turner, do Indiana Pacers, interessaram a equipe, mas as conversas não foram pra frente. Até por isso, Pelinka disse que a troca deve demorar pra sair.

Agora, Jaxson Hayes surge como a principal peça para posição, com Trey Jemison como reserva. O possível titular está com média de 5,3 pontos, quatro rebotes e 0,9 toco em 26 jogos. Enquanto isso, Jamison registrou um total de 36 minutos com o time desde que assinou um contrato two-way em janeiro.

“Sabemos que tem muito trabalho para fazer nosso elenco ficar completo. Vamos construir um elenco que se encaixe na filosofia de basquete de JJ Redick. Sabemos que precisamos de um pivô, mas o mercado para essa posição está muito ‘seco’. Nós encontraremos um jeito”, completou o GM.

Da mesma forma, Sam Amick, do site The Athletic, falou sobre a escassez de jogadores da posição no mercado da NBA. Para o jornalista, a franquia não gastaria sua escolha de Draft em um acordo que não seja atraente.

“Não há muitos pivôs cujos nomes são predominantes no mercado. Então, pode não estar nos planos do Lakers de dar seu melhor trunfo (escolha de draft) por um jogador com status de reserva na liga”, comentou o jornalista.

Por fim, o Lakers soma 29 vitórias e 19 derrotas na temporada, ocupando a quinta colocação no Oeste. Portanto, neste ritmo, tem classificação encaminhada aos playoffs.

