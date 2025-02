NBA: Jimmy Butler só quer troca para Suns

De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Miami Heat está tendo problemas para resolver seu futuro. Isso porque Jimmy Butler quer troca apenas para o Phoenix Suns e vem avisando isso aos outros times da NBA. Apesar de Butler estar em situação difícil no Heat, ele segue com a ideia de se juntar a Kevin Durant e Devin Booker em Phoenix.

A trade deadline está cada vez mais próxima, enquanto Butler segue sem troca. Outros quatro astros da NBA já estão em novos times, mas o ala de Miami vem dificultando tudo. Recentemente, o Golden State Warriors entrou em contato com o Heat para resolver a questão. No entanto, o jogador afirmou que não estenderia seu contrato com a equipe de San Francisco.

Ou seja, as conversas acabaram por ali.

Publicidade

Isso vem sendo uma tática de Jimmy Butler contra outros times da NBA para forçar sua troca para o Suns. O problema é que, agora, Kevin Durant pode sair da equipe de Phoenix. De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, a diretoria está empenhada em negociar Durant, caso Butler não chegar.

Daí, o problema. Butler só chega ao Suns se Bradley Beal abrir mão da cláusula de veto em troca. E Beal já disse que não quer deixar Phoenix. Existem outras possibilidades de a negociação acontecer, mas são remotas.

Leia mais

Jimmy Butler possui contrato garantido até o fim da atual temporada. Depois, em 2025/26, tem opção de US$52.4 milhões. Ele estaria disposto a deixar o acordo caso saia para qualquer outro time que não seja o Suns. Assim, ele faz com que possíveis interessados não fechem a negociação.

Publicidade

O Memphis Grizzlies, inclusive, foi um deles. A direção do Grizzlies entrou em contato com o Heat para saber o que precisaria fazer para ter o astro por lá. No entanto, Butler avisou, logo de cara, que não tinha interesse em extensão. Em seguida, Memphis desistiu.

Com isso, a “janela” de oportunidades está se fechando para Butler, enquanto times da NBA procuram outras opções. O movimento arriscado de Butler pode ter ainda um final pior para o ala.

Isso porque o Heat o suspendeu até a trade deadline, pelo menos. Significa, basicamente, que se ele não sair em troca, seja para Suns ou qualquer outra equipe da NBA, corre o risco de ficar fora do resto da temporada 2024/25.

Publicidade

Por enquanto, ele atuou em 25 jogos na atual campanha. Jimmy Butler possui médias de 17.0 pontos, 5.2 rebotes e 4.8 assistências em cerca de 30 minutos por noite.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA