Boletim de rumores e trocas da NBA (04/02/2025)

Bem-vindo à edição de 04 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Bulls e Magic estariam negociando troca com Coby White

Coby White pode ser o próximo jogador do Chicago Bulls a ser negociado antes da trade deadline. O armador está disponível para trocas e, a princípio, um interessado desponta como favorito para adquiri-lo. Segundo o jornalista Cris Davis, o Orlando Magic está em conversas com a franquia de Illinois para trazer o atleta. Ainda não há informações, por enquanto, sobre outros envolvidos no negócio.

O repórter apurou que o Bulls mira escolhas de draft para avançar a transação. Depois da saída de Zach LaVine, afinal, o time planeja acelerar o processo de reconstrução de elenco. Por isso, espera-se que veteranos como Nikola Vucevic também deixem o Bulls até quinta-feira. White foi titular nos 43 jogos que disputou nessa temporada, com médias de 18,4 pontos e 4,6 assistências.

Publicidade

Sixers recebe sondagens de vários times por Caleb Martin

O Philadelphia 76ers está cada vez mais longe de uma vaga direta nos playoffs. E, como resultado, vira um alvo popular para oponentes em busca de reforços. Já falamos sobre jogadores como Guerschon Yabusele e Eric Gordon, por exemplo, atraindo interesse no mercado. De acordo com Keith Pompey, do jornal The Philadelphia Inquirer, o ala Caleb Martin é mais um nome a receber fortes sondagens.

O veterano jornalista apontou que vários times já fizeram contato com o Sixers sobre a disponibilidade do atleta de 29 anos. Ele conseguiu confirmar que Sacramento Kings e Los Angeles Lakers estão entre os interessados. O Miami Heat, além disso, gostaria de “recontratá-lo”. Martin, para quem já não lembra, atuava lá até a temporada passada.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Thunder e Hornets finalizam troca de escolhas de draft

A noite dessa segunda-feira teve mais uma troca na NBA. Mas, certamente, não foi o tipo de negociação que os torcedores e imprensa esperavam. Bem longe disso. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, os executivos de Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets fecharam um negócio entre escolhas de draft.

Na transação, o Thunder adquiriu a seleção de segunda rodada do Denver Nuggets no recrutamento de 2030. O Hornets, enquanto isso, vai ficar com a escolha de segunda rodada do Phoenix Suns de 2029. Ainda não está claro qual é a intenção de cada uma das equipes com esse negócio.

Publicidade

Após troca, Kyrie Irving caminha para extensão em Dallas

O Dallas Mavericks passou por um terremoto nos últimos dias, depois da chocante troca de Luka Doncic. Mas, além da mudança óbvia de jogadores, será que isso traz grandes alterações ao time? A impressão, por enquanto, é que não. O projeto segue o mesmo, mas com referências diferentes. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a negociação não teria mudado os planos de Kyrie Irving na franquia.

“Kyrie, a princípio, segue firme para assinar uma extensão de vários anos em julho. Ele tem uma opção de extensão automática de US$44 milhões para a próxima temporada, então pode partir em vários sentidos. Mas, às vésperas de fazer 33 anos, caminha para confirmar a sua permanência em longo prazo em Dallas. Isso não mudou por causa de Luka”, informou o experiente jornalista.

Publicidade

Irving disputou 39 jogos dessa temporada, com médias de 24,3 pontos, 4,6 rebotes e 4,8 assistências. Além disso, ele converte quase 42% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– JaVale McGee, para começar, está levando os seus talentos para o basquete de Porto Rico. O pivô tricampeão da NBA chegou a um acordo com os Vaqueros de Bayamon até o fim da atual temporada.

Publicidade

– O ala Bojan Bogdanovic, enquanto isso, desponta como um candidato a “reforçar” o mercado de dispensados. O jogador de 35 anos ainda não atuou na temporada e, por isso, o Brooklyn Nets estaria aberto a liberá-lo.

– Por sua vez, o recém-negociado Tre Jones deverá ter uma passagem bem curta pelo Bulls. Jornalistas de Chicago noticiam que a franquia trabalha para repassar o armador em outra troca antes da trade deadline.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 04/02, você lembra de Daniel Hamilton? Pois o ex-ala do Atlanta Hawks fechou contrato com os mexicanos do Caballeros de Culiacan até junho.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA