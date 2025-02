Troca por Luka Doncic envolvia calouro do Lakers

Os detalhes da troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers começaram a ser divulgados. De acordo com Kirk Goldsberry, ex-executivo da NBA e hoje analista do site The Ringer, Dalton Knecht, calouro da equipe de Los Angeles, estaria incluído no pacote original. No entanto, ele acabou permanecendo no time da Califórnia.

“O negócio era maior”, disse. “Tinha duas escolhas de primeira rodada e Knecht. Estava tudo certo. Acredito que Rob Pelinka (GM do Lakers) tenha convencido o Dallas Mavericks a reduzir a pedida pelo risco de Luka. Os pesos, os problemas com bebida, algo assim”, afirmou Goldsberry em participação no podcast de Bill Simmons.

Embora os torcedores de Dallas provavelmente ainda não gostassem dessa versão da negociação, teria sido melhor. Afinal, a equipe perdeu um candidato frequente ao prêmio de MVP por Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada de 2029. Mesmo que Davis seja um grande defensor e campeão da NBA com experiência de playoffs, já tem 32 anos, enquanto o esloveno, aos 25, ainda gera grandes expectativas pela frente.

Enquanto isso, Dalton Knecht é um dos bons nomes que chegou ao Lakers nessa temporada. O calouro tem médias de 9.3 pontos e três rebotes por jogo, mas sua solidariedade na marcação e arremesso de três chamam atenção. Isso porque tem 35.5 de aproveitamento do perímetro em 4.5 tentativas por jogo.

A troca de Doncic surpreendeu a todos e o preço que o Lakers pagou também. Afinal, caso o jogador fosse “leiloado” ao redor da liga, a expectativa é de que o Mavs conseguisse pacotes ainda melhores. Não sendo esse o caso, porém, a chegada de Knecht junto de Davis e Christie daria profundidade ao elenco. Além disso, o calouro poderia seguir os passos de Klay Thompson, um dos grandes arremessadores dos últimos anos.

Ainda assim, o jogador foi mantido, e pode tanto ser usado em pacotes de troca futuros, como para adquirir um pivô, quanto para ser peça importante da rotação.

GM do Mavs explica troca

De acordo com o gerente-geral do Mavs, Nico Harrison, a troca serve para fortalecer a defesa do time. O dirigente, aliás, afirmou que defesas ganham campeonatos. Além disso, o GM revelou que ainda não falou com Luka Doncic após a troca que abalou a NBA.

“Acredito que defesas vencem títulos, mas ter um pivô que faz parte do time de defesa ideal com mentalidade defensiva nos dá uma chance melhor. Nós fomos feitos para vencer agora e no futuro. Colocando Davis lado a lado com Kyrie Irving e o restante dos caras, as nossas chances de título aumentam bastante”

“Eu entendo que vocês estejam chocados, mas eu realmente acredito que isso será melhor para o futuro de Dallas. E é meu trabalho tomar as decisões difíceis que colocam nossos interesses em primeiro lugar. Ainda não falei com Luka, apenas com Bill Duffy (agente do esloveno). Meu palpite é que ele não quer falar comigo. No final, o tempo vai dizer se eu tive razão ou não”, disse Harrison.

