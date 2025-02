NBA: Anthony Davis perde bônus milionário em troca

Anthony Davis jamais esperava estar na troca mais bombástica de todos os tempos da NBA. Especialmente, no meio de uma temporada quando era o principal cestinha de um time brigando pelas posições mais altas do Oeste. Mas aconteceu mesmo assim. E a negociação ainda o deixou sem um bônus milionário, de acordo com o jornalista Chris Haynes, o valor seria de US$8 milhões.

Davis abriu mão de seu bônus justamente para facilitar a troca. Isso porque, se ele não o fizesse, o Mavs ficaria acima do segundo nível de multas na NBA. Assim, o time de Dallas tem flexibilidade para fazer outras negociações.

Mas mais que isso, Anthony Davis tem um histórico com Nico Harrison, GM do Mavs. Foi Harrison quem ajudou Davis a conseguir um contrato com a Nike, segundo Haynes. Ou seja, a ligação entre os dois fez com que o pivô aceitasse abrir mão do bônus. Além disso, vai jogar ao lado de Kyrie Irving, com quem tem amizade há muitos anos.

Vale lembrar que antes da troca, Anthony Davis estava pedindo ao Lakers para fazer uma negociação por outro pivô da NBA. Aos 31 anos, Davis queria voltar a jogar como ala-pivô, algo que ele sempre deixou claro por onde passou.

No entanto, é possível que o Mavs faça uma outra troca nos próximos dias envolvendo Daniel Gafford. Afinal, o time não teria necessidade de ter três jogadores que podem ser titulares. Por enquanto, Dereck Lively está fora por lesão. Então, Anthony Davis poderia seguir jogando como pivô até o retorno de Lively.

Por outro lado, o time de Dallas também pode manter o ex-jogador do Washington Wizards. Sem Maxi Kleber, que foi na troca, existe a chance de Davis já chegar no Mavs como ala-pivô. Assim, Lively seguiria dividindo os minutos com Gafford.

Então, PJ Washington, um dos destaques do Mavs nas últimas semanas, pode atuar como ala ou ir para o banco. Enquanto isso, Klay Thompson voltaria a ser ala-armador, função que teve por toda a carreira.

Mas existe ainda a chance de o Mavericks fazer outra troca por um ala de ofício: Jimmy Butler. O time teria de abrir mão de vários jogadores, incluindo Gafford e Washington, mas ficaria com um dos melhores quintetos da NBA.

O problema é: a janela de título.

Sem Doncic e, eventualmente, Washington e Gafford, apenas Lively (20 anos) teria menos de 31. Enquanto isso, Kyrie Irving está com 32, Thompson (34), Butler (35) e Davis (31).

Não passa de rumor, no entanto.

