LeBron James dá show em Nova York e Lakers bate Knicks

Antes da troca de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers venceu o New York Knicks, por 128 a 112, com show de LeBron James. Com direito a triplo-duplo e atuação de gala, a equipe da Califórnia triunfou em pleno Madison Square Garden sem Anthony Davis, que agora é jogador do Dallas Mavericks. Além disso, outros oito jogos movimentaram a rodada deste sábado (1).

Los Angeles confirmou seu bom momento. Isso porque foi a segunda vitória seguida e a sexta nos últimos sete jogos em 2024/25. Agora o time tem 28 vitórias em 47 partidas e está na quinta posição da Conferência Oeste, pouco abaixo do Denver Nuggets que está na zona de mando de quadra dos playoffs. O próximo jogo da equipe é na terça-feira (4), no clássico contra o Los Angeles Clippers.

O Knicks também vinha em bom momento, mas perdeu sua sequência de cinco vitórias seguidas. Aliás, o time perdeu algum contato com o Boston Celtics que é o atual segundo colocado do Leste. Então, abriu dois jogos de frente para a franquia de Nova York. O próximo compromisso é na segunda-feira (3), contra o Houston Rockets.

Então, confira como foi a vitória do Lakers de LeBron James sobre o Knicks de Jalen Brunson.

LeBron brilha em grande noite ofensiva do Lakers

Foi uma noite, acima de tudo, muito forte ofensivamente de Los Angeles no Garden. LeBron começou quente desde que a partida começou com 13 pontos rápidos. O ritmo do New York Knicks era super elevado no começo também, então o início forte do astro foi vital para manter o equilíbrio inicial. Além disso, Rui Hachimura anotou 12 pontos rápidos.

O ritmo do camisa 23 diminuiu no segundo quarto, porém, as bolas triplas de Los Angeles começaram a ser ainda mais efetivas. Foram seis acertos só nesse período, com uma defesa mais sólida que levou a uma liderança de cinco pontos no intervalo.

Depois disso, Los Angeles não esfriou mais do perímetro. E esse foi um fator vital para o resultado final. O Knicks até voltou quente do intervalo, convertendo quatro bolas triplas. A grande questão, no entanto, é que o time visitante fez mais cinco. Mesmo com algumas trocas de liderança, o Lakers ainda chegou na liderança do placar para o último quarto. Foram 13 pontos de Austin Reaves nesse meio tempo.

Mas um jogo que estava equilibrado desde o seu início, terminou dominado por LeBron James e o Lakers sobre o Knicks. Em duas corridas separadas onde superou o rival por 26 a 8 no período final, a franquia angelina passou a liderar e não olhou mais para trás. O camisa 23 ainda teve tempo de completar mais um triplo duplo, e se tornar o primeiro atleta de 40 anos a fazer isso por mais de uma vez na carreira.

Enquanto comandou uma das maiores vitórias da campanha de 2024/25 para o Lakers, que ainda teria mais boas notícias ao longo da madrugada.

Leia mais!

Astros abaixo em New York

Se LeBron apareceu desde o primeiro minuto, o mesmo não ocorreu no time da casa. Afinal, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns não estava inspirados. Um bom exemplo? James somou mais pontos que os dois atletas somados.

Também não foi uma noite quente de perímetro para New York, mas com Anthony Davis ausente, o Knicks atacou o garrafão e produziu 20 pontos rápidos dentro da área pintada. Ao longo da partida, as coberturas e ajudas defensivas de Los Angeles melhoraram, sobretudo com seus alas, o que dificultou a vida da equipe da casa.

Outro fator que prejudicou os donos da casa foi a lesão de OG Anunoby, que deixou a partida ainda no terceiro quarto. Enquanto ele esteve na quadra, o Knicks venceu o Lakers por um ponto. Sem ele, uma derrota por 17.

Muito ativo nos cortes e gerando desequilíbrios defensivos, foi Josh Hart quem manteve New York vivo ao longo de quase toda a noite. Ele marcou pelo menos cinco pontos, cinco rebotes e cinco assistências no primeiro e terceiro quarto. Foram os melhores momentos ofensivos da equipe na partida.

Mas com seus craques menos efetivos, foi difícil fechar o jogo bem. Brunson ainda marcou oito pontos no período final, enquanto Hart deixou mais oito. Todos os outros jogadores somaram apenas sete. Então, com um LeBron quente, uma defesa ativa em Los Angeles e pouco ritmo ofensivo do seu lado, o Knicks não conseguiu se manter próximo no placar durante os instantes finais e caiu em casa para o Lakers de LeBron James.

(28-19) Los Angeles Lakers 128 x 112 New York Knicks (32-17)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 33 11 12 0 0 Austin Reaves 27 5 6 3 0 Rui Hachimura 21 3 2 1 1 Max Christie 15 3 2 0 1 Dorian Finney-Smith 15 2 1 2 0

Três pontos: 19-40; Finney-Smith: 5-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 26 13 11 2 0 Jalen Brunson 17 2 7 1 0 Mikal Bridges 16 2 3 1 1 Precious Achiuwa 15 15 3 1 0 OG Anunoby 13 1 1 0 2

Três pontos: 10-28; Anunoby: 3-4

Outros jogos

A vitória do Lakers de LeBron James sobre o Knicks de Jalen Brunson foi o grande jogo da rodada, que ainda assim contou com mais oito jogos. Então, confira quais foram os outros resultados e as estatísticas dessas partidas.

(22-27) Atlanta Hawks 127 x 132 Indiana Pacers (27-20)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 34 3 17 2 0 Dyson Daniels 23 4 4 1 1 Zaccharie Risacher 17 5 2 0 0 Garrison Matthews 14 3 0 0 0 Onyeka Okongwu 12 11 3 1 0

Três pontos: 14-37; Young: 5-15

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 20 9 5 1 1 Andrew Nembhard 19 1 5 2 0 Obi Toppin 18 9 0 0 1 Tyrese Haliburton 17 4 9 2 1 Bennedict Mathurin 17 2 0 0 1

Três pontos: 12-33; Haliburton: 3-6

(24-26) Orlando Magic 99 x 113 Utah Jazz (11-36)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 37 6 1 1 1 Cole Anthony 23 7 4 1 1 Paolo Banchero 9 6 6 2 1 Tristan Da Silva 9 4 0 1 0 Wendell Carter Jr. 6 5 1 0 0

Três pontos: 9-41; Wagner: 3-11

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 22 5 8 0 0 John Collins 19 6 0 0 2 Jordan Clarkson 16 1 2 2 0 Lauri Markkanen 12 11 0 1 3 Isaiah Collier 12 4 6 1 0

Três pontos: 14-35; Clarkson: 4-8

(30-19) Denver Nuggets 107 x 104 Charlotte Hornets (12-34)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 28 13 17 4 1 Christian Braun 24 11 2 2 0 Jamal Murray 20 1 5 0 0 Michael Porter Jr. 15 10 2 1 1 Zeke Nnaji 6 3 0 1 5

Três pontos: 7-37; Braun: 2-5

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 24 12 2 0 1 Mark Williams 20 15 3 0 3 Nick Smith Jr. 19 1 2 1 0 Moussa Diabate 12 7 3 1 1 Seth Curry 10 3 2 2 0

Três pontos: 9-26; Smith: 5-8

(16-33) Brooklyn Nets 110 x 98 Houston Rockets (32-16)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Ziaire Williams 21 8 1 1 2 D’Angelo Russell 18 1 3 0 2 Nic Claxton 17 5 2 1 1 Keon Johnson 13 8 5 0 1 Jalen Wilson 13 8 2 1 0

Três pontos: 10-27; Russell: 3-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 29 3 2 0 0 Dillon Brooks 16 9 2 0 0 Tari Eason 12 9 1 0 1 Steven Adams 11 7 0 1 3 Amen Thompson 8 10 7 1 1

Três pontos: 12-39; Green: 3-11

(7-41) Washington Wizards 105 x 103 Minnesota Timberwolves (27-22)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 31 8 2 0 0 Jordan Poole 19 4 3 0 2 Bilal Coulibaly 14 4 5 2 2 Jonas Valanciunas 13 10 2 1 0 Kyshawn George 11 6 2 2 0

Três pontos: 15-33; Kuzma: 5-10

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 23 12 4 4 1 Rudy Gobert 16 16 4 2 2 Mike Conley 16 3 5 0 0 Nickeil Alexander-Walker 14 3 5 1 0 Joe Ingles 10 1 3 1 0

Três pontos: 12-40; McDaniels: 3-5

(24-24) Sacramento Kings 110 x 144 Oklahoma City Thunder (38-9)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 20 4 4 1 0 Malik Monk 19 4 7 0 3 DeMar DeRozan 17 1 2 0 0 Domantas Sabonis 16 7 5 1 0 Keegan Murray 14 5 1 0 1

Três pontos: 11-44; Murray: 4-5

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Wiggins 41 14 3 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 29 6 9 0 2 Lu Dort 20 7 2 0 2 Kenrich Williams 18 11 3 1 0 Isaiah Hartenstein 16 15 6 0 0

Três pontos: 19-46; Dort: 6-10

(24-23) Miami Heat 105 x 103 San Antonio Spurs (21-25)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 30 12 9 2 3 Terry Rozier 19 7 4 0 0 Nikola Jovic 14 7 4 3 0 Tyler Herro 11 4 8 1 0 Jaime Jaquez Jr. 10 6 1 1 0

Três pontos: 13-42; Rozier: 5-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 19 5 1 0 0 Devin Vassell 18 3 1 0 0 Chris Paul 12 4 7 3 0 Harrison Barnes 12 2 1 0 1 Stephon Castle 10 6 6 2 0

Três pontos: 12-36; Castle: 2-4

(25-23) Phoenix Suns 108 x 127 Portland Trail Blazers (20-29)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 37 4 5 0 0 Kevin Durant 22 1 3 0 0 Bradley Beal 13 0 3 0 0 Tyus Jones 9 0 2 1 0 Damion Lee 7 0 0 2 0

Três pontos: 10-33; Jones: 3-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 24 7 2 0 1 Jerami Grant 20 1 3 0 2 Toumani Camara 18 10 0 4 0 Anfernee Simons 16 4 7 1 1 Shaedon Sharpe 16 1 0 1 0

Três pontos: 9-31; Sharpe: 3-5

