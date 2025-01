Boletim de rumores e trocas da NBA (25/01/2025)

Bem-vindo à edição de 25 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Por reconstrução, Bulls considera troca de Coby White

Nikola Vucevic e Zach LaVine, a princípio, são os jogadores citados quando se discute as possíveis negociações do Chicago Bulls. Mas os dois não são os únicos disponíveis antes da trade deadline. Mais trocas podem vir, em particular, se a equipe quiser “acelerar” a reconstrução de elenco. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, Coby White é um dos nomes menos comentados que podem sair até fevereiro.

“Coby é bem valorizado em Chicago, mas eles estão abertos a ouvirem ofertas de troca pelo atleta. Isso porque é o jogador que traria o retorno mais significante de qualquer jogador do elenco”, revelou o jornalista. White, de 24 anos, tem contrato até o fim da próxima temporada. Ele foi titular nos 40 jogos disputados na temporada, com médias de 18,2 pontos e 4,7 assistências.

Chris Boucher não teria interesse em troca no Raptors

Não é segredo para ninguém que Chris Boucher está disponível para trocas no Toronto Raptors. Mas isso não significa que a equipe queira se livrar do ala-pivô de 32 anos. E, ao mesmo tempo, o próprio jogador estaria na torcida para que a saída não aconteça. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o veterano não teria interesse em uma troca do time canadense.

“Chris não é apontado como candidato a dispensa nos bastidores, por enquanto. Mesmo que nada ocorra antes da trade deadline. Vários times até estão interessados em uma troca, mas ele gostaria de estender o seu contrato com Toronto”, revelou o jornalista. Boucher está no último ano de um contrato de US$35 milhões por três temporadas.

Danilo Gallinari fecha contrato com time de Porto Rico

O veterano Danilo Gallinari está de malas prontas para jogar em Porto Rico. O jogador, que disputou 16 temporadas na NBA, assinou contrato até o fim da temporada com os Vaqueros de Bajamon. A esperança do italiano voltar aos EUA, no entanto, segue viva. Afinal, o acordo inclui uma cláusula de liberação para propostas de equipes da NBA.

“É com muito prazer que me preparo para um novo importante desafio com o Vaqueros de Bajamon. Eu estou feliz por jogar o esporte que amo, enquanto fico perto da minha família. Agradeço, em particular, a Carlos Arroyo [ex-atleta e dono] pela confiança e a chance de manter as portas abertas para um retorno à NBA”, celebrou Gallinari.

Pelicans segue aberto a extensão com Brandon Ingram

A situação de Brandon Ingram no New Orleans Pelicans perdeu espaço nos rumores com outros impasses da NBA. Mas o caso segue incerto: as partes não tem uma extensão de contrato assinada às vésperas do fim do atual acordo. O astro “bateu o pé” na offseason para receber um vínculo máximo, ou seja, US$208 milhões por quatro anos. O time não vai pagar isso. No entanto, um acerto entre as partes não está descartado.

“Há chances de Brandon voltar ao time antes da trade deadline. Os interessados, assim, teriam como ver as suas condições e habilidades um pouco mais. Mas soube, ao mesmo tempo, que New Orleans ainda está aberto a mantê-lo no elenco e fechar uma extensão. As duas partes não conseguiram no ano passado, mas ainda pode acontecer”, contou Marc Stein, da plataforma Substack.

Ingram não entra em quadra desde dezembro, mas fazia uma boa temporada até ali. O ala registra médias de 22,2 pontos, 5,6 rebotes e 5,2 assistências nessa campanha. Além disso, converte mais de 37% dos arremessos de três pontos que tentou.

Em transição

– Dennis Smith Jr., para começar, está confirmado como novo reforço do Real Madrid. O armador chegou a um acordo com o tradicional clube espanhol e, assim, vai ficar na Europa até o fim dessa temporada.

– A disponibilidade para trocas de Javonte Green, enquanto isso, já gera contatos de vários times ao Pelicans. Mas quem são os interessados no ala-armador? Especula-se que um deles seria o Dallas Mavericks.

– O pivô Branden Carlson, por sua vez, está garantido no Oklahoma City Thunder por mais dez dias. A franquia anunciou a extensão do contrato de curta duração do atleta, que não foi selecionado no último draft.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 25/01, você lembra de Johnny O’Bryant? Pois o ex-ala-pivô do Milwaukee Bucks é o novo reforço do Anyang JKJ Red Boosters, da Coréia do Sul.

