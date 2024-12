1/13 O Jumper Brasil listou 12 jogadores ex-NBA que provavelmente não vão conseguir um novo contrato na liga. Desse modo, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/13 ISAIAH THOMAS - Isaiah Thomas segue sem time após passagens curtas por vários times da NBA nos últimos, sendo a mais recente pelo Phoenix Suns na temporada passada. Apesar de já ter tido números de MVP em seu auge com o Boston Celtics, sua altura e, consequentemente, limitações defensivas tornam difícil seu retorno à liga. Aos 35 anos, o armador é agente livre e ainda busca fazer seu retorno. Foto: Reprodução / X

3/13 STANLEY JOHNSON - Stanley Johnson jogou pela última vez na NBA em 2023 pelo San Antonio Spurs. O ala passou por várias equipes da liga, como Toronto Raptors e o Los Angeles Lakers, na tentativa de se firmar, mas nunca conseguiu. Agora, ele se destaca no Anadolu Efes, na Turquia. Foto: Reprodução / X

4/13 WILL BARTON - Will Barton teve dificuldade em se firmar na NBA após sair do Denver Nuggets em 2022. Depois de passagens pelo Washington Wizards e Toronto Raptors em 2022/23, ele foi jogar pelo Granada no basquete espanhol. Nesta temporada, está sendo um armador importante do Guangdong Southern Tigers, na China. Desse modo, parece que Barton encerrou sua carreira na NBA, já que agora se destaca em ligas estrangeiras. Foto: Reprodução / X

5/13 VICTOR OLADIPO - Victor Oladipo, aos 32 anos, segue em busca de voltar para a NBA e se manter saudável após romper o tendão patelar durante os playoffs de 2023. Suas boas médias de 10.7 pontos e 3.5 assistências na temporada 2022/23 foram interrompidas por constantes lesões. Após ser trocado do Miami Heat para o Memphis Grizzlies, Oladipo foi dispensado sem jogar na temporada seguinte e segue como agente livre desde então. Foto: Reprodução / X

6/13 NERLENS NOEL - Nerlens Noel se esforçou para se manter relevante na NBA. Após médias modestas de 2.1 pontos e 2.7 rebotes na temporada 2022/23, foi dispensado pelo Sacramento Kings na temporada seguinte. Ele chegou à liga em 2013, ao ser draftado como a sexta escolha geral, mas lidou com lesões e nunca se tornou o jogador que era esperado. Agora, o pivô de 30 anos é agente livre e busca uma chance para voltar para a NBA. Foto: Reprodução / X

7/13 DEMARCUS COUSINS - DeMarcus Cousins foi um dos pivôs mais habilidosos da última década da NBA, mas lesões graves o fizeram perder espaço na liga antes do esperado. Após passagens rápidas por várias equipes nos últimos anos, ele encontrou sucesso no exterior, levando o Taiwan Beer Leopards a um título na liga de Taiwan e agora se destacando pelo Zamboanga Valientes, na Filipinas. Apesar de sua habilidade ainda ser evidente, a volta à NBA parece improvável, já que ele tem um histórico de lesões e está com 34 anos. Foto: Reprodução / X

8/13 FRANK NTILIKINA - Frank Ntilikina voltou à Europa após ser dispensado pelo Charlotte Hornets em 2023. Apesar de médias discretas na NBA, como 2.9 pontos e 1.3 rebotes em sua última temporada, o armador de 25 anos conseguiu revitalizar sua carreira com o Partizan Belgrade, na Sérvia. Atualmente ele é um dos destaques da potência europeia e um jogador importante da seleção francesa. Foto: Reprodução / X

9/13 SERGE IBAKA - Serge Ibaka foi um dos melhores bloqueadores de arremessos da última década na NBA. Após ficar sem time durante a temporada 2023/24, ele encerrou sua carreira na liga ao assinar um contrato de um ano com o Real Madrid. Ao longo de 14 temporadas, Ibaka se destacou por sua defesa de garrafão e pela eficiência em momentos decisivos. Ele teve passagens pelo Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, com médias de 12.0 pontos, 7.1 rebotes e 1.9 bloqueios em 919 jogos. Sua participação na conquista do título do Raptors de 2019 é seu maior feito na liga americana. Foto: Reprodução / X

10/13 MONTREZL HARRELL - Montrezl Harrell, eleito o Sexto Homem do Ano em 2020, perdeu por completo seu espaço na NBA após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco em 2023. Com médias de 14.5 pontos e 5.9 rebotes durante seu auge com o Clippers, Harrell construiu sua reputação pela energia que trazia como reserva. No entanto, dificuldades defensivas e em se adaptar seu estilo ao basquete moderno fez com que perdesse espaço em seus últimos anos na liga. Atualmente, ele está anotando números de astro pelo Adelaide 36ers, na Austrália. Foto: Reprodução / X

11/13 KENDRICK NUNN - Kendrick Nunn revitalizou sua carreira no basquete europeu ao ajudar o Panathinaikos a um título da EuroLiga e da liga grega em 2024. Ele logo se destacou entre os melhores da Europa com médias de 16.0 pontos por jogo em seu primeiro ano. Após passagens inconsistentes na NBA, como Miami Heat, Los Angeles Lakers e Washington Wizards, ele parece ter encontrado uma liga onde seu estilo de jogo é mais valorizado. Embora ainda tenha cláusulas de saída para a NBA em seu contrato, o armador de 29 anos parece mais focado em continuar seu sucesso na Europa. Foto: Reprodução / X

12/13 PATRICK BEVERLEY - Patrick Beverley, aos 36 anos, levou sua intensidade defensiva e experiência para o Hapoel Tel Aviv, em Israel, após 12 temporadas na NBA. Conhecido por ser um defensor elite, Beverley passou pelo Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, registrando uma média de 8.3 pontos, 4.1 rebotes e 3.4 assistências por jogo. Antes da NBA, ele já havia jogado na Ucrânia, Grécia e Rússia. Foto: Reprodução / X