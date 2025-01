Cam Johnson sofre nova lesão e atrapalha planos de troca no Nets

Cam Johnson é o principal nome do Brooklyn Nets no mercado de troca. No entanto, uma nova lesão do ala pode comprometer os planos da franquia de negociá-lo antes da trade deadline, em 6 de fevereiro. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo no duelo contra o New York Knicks, na terça-feira (21).

Após a partida, o técnico Jordi Fernandez comentou sobre a lesão do jogador. De acordo com ele, o desconforto é no mesmo tornozelo que tirou o ala de cinco partidas no início do mês. Portanto, há uma preocupação para que o problema não seja ainda mais grave.

“Eu acho que aconteceu durante a jogada com o Mikal Bridges. Ele pisou e forçou um pouco o tornozelo. Então, estará fora, mas não sabemos por quanto tempo”, comentou Fernandez. “Ele está sentindo um desconforto e precisamos garantir que, da próxima vez que voltar, ele possa sustentar isso”, acrescentou.

A lesão de Cam Johnson acontece no momento em que os rumores de troca no Nets se intensificam. Nos últimos meses, a franquia o colocou no mercado em busca de ativos do Draft. Porém, com apenas seis jogos até a trade deadline, não é possível saber se ele estará disponível para uma negociação.

Johnson, inclusive, é um dos melhores nomes no mercado. Seu valor aumentou graças ao desempenho na temporada, onde tem médias de 19.4 pontos, 4.1 rebotes e 2.9 assistências. Além disso, registra aproveitamentos de 49.1% dos arremessos gerais, 41.9% dos três pontos e 89.9% dos lances livres. Assim, próximo do “clube 50/40/90”.

O contrato do jogador é outro atrativo no mercado de trocas. Afinal, ele tem mais três temporadas de acordo, com uma média de US$22 milhões por ano. Ou seja, um valor de um jogador complementar, mas capaz de adicionar números de uma segunda ou terceira estrela.

Diante disso, o Nets até havia definido o preço de Johnson para qualquer negociação. De acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, o valor definido é um pacote com duas escolhas de primeira rodada ou equivalente.

Entre as equipes interessadas, estavam Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Sacramento Kings. No passado, o Golden State Warriors e o Denver Nuggets também demonstraram interesse.

Caso se recupere a tempo, a saída de Cam Johnson pode ser o movimento final do Nets em busca de uma grande escolha de Draft após 2024/25, que já teve algumas trocas. O time teve um começo de ano acima do esperado, mas precisou fazer alguns acordos para respeitar o processo de reconstrução. Assim, melhorando as chances de obter uma grande pick na loteria de 2025.

