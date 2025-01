Zach LaVine pode estar na troca de Jimmy Butler

A NBA está próxima de ter uma das maiores trocas de sua história recente. Isso porque um possível negócio por Jimmy Butler deve envolver pelo menos três outros astros, entre eles Zach LaVine. De acordo com o site The Athletic, o Milwaukee Bucks pretende entrar no pacote para conseguir o jogador do Chicago Bulls.

“Os motivos do Bucks seriam duplos: cortar o suficiente do salário de sua folha para ficar abaixo do segundo teto salarial. Assim, a única forma de participar de uma troca enquanto agrega contratos. E, também, adicionar um jogador talentoso para jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard”, explicou o site.

O desejo do Bucks passa pela vontade do Bulls em trocar o ala-armador. Embora seja um nome de talento, LaVine é visto como uma peça fora da reconstrução de Chicago. Portanto, um destino para o ala-armador é procurado desde a temporada passada.

Publicidade

Na época, porém, o jogador estava em baixa na NBA devido ao seu alto salário e o histórico de lesões. Em 2024/25, no entanto, ele conseguiu elevar seu nível ao atingir médias de 24 pontos, 4.8 rebotes e 4.5 assistências. Dessa forma, a diretoria de Milwaukee vê nele um nome capaz de contribuir com os objetivos.

O Bucks, entretanto, tem a quarta maior folha salarial da liga (US$ 194,3 milhões). Assim, está acima do segundo teto em 2024/25. Por isso, teria que entrar na troca de Jimmy Butler para conseguir Zach LaVine. Além, claro, abrir mão de outros salários para criar espaços.

Publicidade

Leia mais!

Quem sairia?

De olho em LaVine, o Bucks teria que abrir mão de alguns nomes na troca. Então, o maior rumor é em relação à saída de Khris Middleton. O ídolo da franquia tem um impacto de US$31 milhões na folha salarial do time em 2024/25. Além disso, foi tirado do time titular nos últimos jogos.

As notícias apontam que ele poderia ir para o Miami Heat. Isso porque, seu contrato está no último ano, com mais uma opção de jogador para 2025/26. Caso ele não aceite, o time da Flórida pode abrir espaço para adicionar outras peças na próxima agência livre.

Publicidade

A ideia do Bucks em trocar Middleton, aliás, se dá por seu histórico de lesões. Embora um dos maiores nomes da história da franquia, ele tem lidado com contusões no joelho, que tem impactado seu sucesso em quadra. Na temporada, por exemplo, ele tem média de somente 12.6 pontos por jogo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA