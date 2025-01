Campeão da NBA pelo Celtics assina com time da G League

O ala-pivô Oshae Brissett tomou uma decisão questionável ao fim da última temporada. Depois de ter sido campeão da NBA pelo Boston Celtics, ele decidiu declinar uma opção de extensão para procurar um time onde tivesse mais minutos. Não deu certo e, como resultado, ficou sem equipe por meses. Até a semana passada, quando chegou a um acordo com o Long Island Nets, da G League.

“Antes de fecharmos contrato, eu tive algumas conversas com pessoas do Nets sobre as minhas expectativas. Buscava estar, antes de tudo, em um time que quisesse que fosse eu mesmo. Com companheiros que quisessem me ajudar a ser o jogador que já sei que sou. Então, esse foi o pensamento que me trouxe aqui”, contou o atleta de 26 anos, em entrevista ao jornal New York Post.

Assinar com a G League é o caminho mais comum para jogadores na posição de Brissett tentarem uma volta à NBA. Depois da trade deadline, o mercado da liga se volta para os contratos curtos com atletas de times filiados. E, assim, acredita-se que o Brooklyn Nets vá estar de olhos abertos para o que acontece em Long Island. O técnico Jordi Fernandez confirmou que o ala-pivô de 26 anos já está em seu radar.

“Certamente, Oshae tem espaço na NBA. Já trabalhamos juntos e adorei aquele período. Ele ainda é bem jovem e, por isso, precisa aproveitar essa chance para mostrar o seu talento em uma equipe que ganha unida. Sei que ele pode nos ajudar, assim como nós podemos ajudá-lo. O nosso programa adicionou um garoto com enorme potencial”, celebrou o treinador de Brooklyn.

Indicação?

Ter sido campeão da NBA pelo Boston Celtics deveria ser o bastante para garantir uma chance em algum time para Oshae Brissett. Mas, no Nets, ele conta com um apoiador especial. Fernandez já trabalhou com o ala-pivô nos últimos dois anos, pois estavam juntos nos treinos da seleção canadense. O técnico, por isso, sabe que o atleta tem totais condições de voltar à liga principal.

“Oshae treinou comigo na seleção nos últimos dois anos, então já o conheço. É jovem, alto e joga com muita vontade. Pode defender várias posições, ótimo reboteiro. Creio que o seu problema na NBA, a princípio, tem sido o arremesso instável. Ele teve uma boa temporada nos tiros de longa distância, mas, desde então, foram altos e baixos”, apontou o treinador.

Apesar dos elogios, Fernandez negou que a sua presença influenciou na contratação de Brissett. “Assim como eu, Sean [Marks, GM] também o conhece muito bem. Conhece os profissionais com quem treina. Afinal, nessa liga, todos conhecem uns aos outros. Não foi nada diferente de qualquer outra contratação. Oshae escolheu a G League e aproveitamos a chance”, resumiu.

Boas lembranças

Brissett reencontrou os seus companheiros de Celtics no início dessa temporada, pois participou da visita do time à Casa Branca. Foi uma chance de colocar a conversa em dia, enquanto revivia boas lembranças com os ex-colegas. Ficou claro que o ala-pivô deixou as portas abertas para um retorno. O técnico Joe Mazzulla, em particular, não esconde que adorou a experiência de trabalhar com o atleta.

“Oshae, em primeiro lugar, é um dos jogadores favoritos que já treinei na vida. A sua personalidade e caráter são incríveis. Além disso, é um grande companheiro de time. Revê-lo e passar algum tempo ao seu lado foi ótimo. E, acima de tudo, eu torço para que tudo dê certo em sua carreira. Ele merece demais”, elogiou o comandante atual campeão da liga.

