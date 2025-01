Segundo jornalista, Celtics pode fazer troca por jogador do Pelicans

O Boston Celtics mira uma troca por um jogador do New Orleans Pelicans. De acordo com Brian Robb, do site Masslive, o alvo é Javonte Green. O ala de 31 anos já teve uma passagem por Massachusetts e é visto como um dos nomes para fortalecer a segunda unidade de Joe Mazulla.

“O banco de reservas têm sido limitado nesse aspecto. Essas realidades fazem com que um jogador como Green pareça uma opção intrigante”, informou Robb. Boston o trocou em fevereiro de 2021, em uma troca de salário, para ficar abaixo do limite do imposto de luxo”, relembrou o jornalista.

A busca do Celtics em uma troca pelo jogador do Pelicans leva em conta o momento do time. Desde dezembro, o atual campeão perdeu oito de suas 20 partidas. Desse modo, a franquia se distanciou do líder Cleveland Cavaliers, enquanto o New York Knicks se aproximou no Leste.

Parte dessa queda se dá pelo banco de reservas. Enquanto o quinteto inicial é um dos melhores da NBA, a segunda unidade caiu de forma considerável e tem a quinta pior marca de pontos por jogo na NBA (29.7 pontos). Desses, 14.6 vem de Payton Pritchard, que caiu de nível nas últimas semanas.

“Sam Hauser regrediu em relação à temporada passada devido ao problemas na costas. Pritchard caiu de rendimento. Jordan Walsh mostrou potencial defensivo, mas ainda não converte arremessos de três pontos. Baylor Scheierman ainda não está pronto para contribuir. Por fim, Jaden Springer tem sido pouco utilizado”, analisou Robb.

Reforço temporário

Green, porém, não é visto como um nome para reforçar o problema do Celtics. Não à toa, de acordo com Robb, o Celtics o deseja somente até o fim da temporada. Afinal, ele está em um contrato mínimo de US$ 2 milhões na temporada.

Ainda assim, ele pode ser uma peça capaz de adicionar profundidade e atleticismo na rotação. Na temporada, ele tem médias de 6.1 pontos e 3.3 rebotes, além de 36.1 de acerto dos três pontos.

Outro alvo

Por fim, o Celtics ainda monitora outro reforço para o banco de reservas. Neste caso, para armador. O nome em questão, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, é Loonie Walker. Na última pré-temporada, ele recebeu um contrato de dez dias com a franquia, mas não conseguiu se estabelecer.

Porém, ele voltou a ganhar destaque por suas atuações no Zalgiris Kaunas, que disputa a EuroLeague. Desse modo, o Celtics analisa uma cláusula em seu contrato que permite o retorno à NBA após o pagamento de US$ 450 mil.

“Lonnie Walker IV atrai interesse da NBA e pode ser comprado de seu contrato por qualquer time da NBA até 18 de fevereiro,” informou Stein. “Os possíveis interessados incluem Sixers, Wolves, Heat, Nuggets e Celtics. Walker participou do campo de treinamento do Boston”, completou.

