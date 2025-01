Após vencer Lakers, Spurs atinge marca histórica na NBA

Após a vitória sobre o Los Angeles Lakers na última segunda-feira (13), o San Antonio Spurs atingiu uma marca histórica na NBA. A franquia que contou com Tim Duncan, David Robinson e agora tem Victor Wembanyama, reestabeleceu um recorde para mostrar o quão forte tem sido ao longo dos últimos 20 anos. A equipe tem retrospecto positivo nesse meio tempo contra todos os outros times da liga.

Até o dia 13, o único cenário que não representava uma vantagem para o Spurs, era justamente contra o Lakers. A equipe de Los Angeles venceu sete dos últimos nove jogos e havia igualado o retrospecto contra a equipe texana. Mas a grande virada de San Antonio na segunda, fez com que o Spurs assumisse a liderança do confronto. Agora são 40 vitórias e 39 derrotas contra o rival nos últimos 20 anos, somando temporada regular e playoffs.

Apesar de ter vencido apenas uma de duas séries contra o Lakers desde 2004, o Spurs agora obtém a vantagem geral. Aliás, na última vez que os times se enfrentaram em uma série, San Antonio varreu Los Angeles na primeira rodada de 2013.

O cenário já era favorável contra todas as outras 28 equipes da liga no período. Isso é mais incrível quando nos lembramos que o Spurs passou por alguns anos mais complicados recentemente. Entre 2019/20 e 2023/24, o time só venceu 143 jogos enquanto foi derrotado em 246 confrontos. O aproveitamento no período foi de apenas 36.7% e marcou a maior sequência fora dos playoffs da história da franquia. Aliás, a sequência ainda segue ativa.

A última vez que San Antonio jogou na pós-temporada foi em 2018/19, com uma derrota em sete jogos para o Denver Nuggets. Essa foi a primeira série da carreira de Nikola Jokic. Desde então, a franquia até jogou no play-in duas vezes, mas caiu ainda no primeiro duelo.

Esse dado chegou a ser ainda mais impressionante nos últimos anos. Antes da grande sequência de vitórias recente do Lakers sobre o Spurs, a franquia detinha a marca de superar todas as franquias da NBA em confronto direto desde que foi fundada.

Isso ainda acontece com os outros 28 times, mas agora, há uma desvantagem de quatro partidas em relação ao Lakers. A franquia é enorme desde que entrou na liga, com cinco títulos ganhos. Nesse período, somente o próprio Lakers (11) e Chicago Bulls (6) venceram mais títulos que o time texano.

Por fim, o mais importante: A vitória foi vital para fortalecer a luta por uma vaga na pós-temporada. O time tem 19 vitórias e 19 derrotas em 2024/25, e está firme na disputa pelo play-in. Com a 11ª posição, a franquia está igualada ao Phoenix Suns, que tem a mesma campanha. Só dois jogos separam San Antonio do sexto colocado, o primeiro a ir direto para os playoffs, que no momento é o Los Angeles Clippers.

Ao que tudo indica, o time de Wembanyama, Chris Paul, Devin Vassell e outros, pode alcançar a melhor campanha da equipe desde 2018/19.

