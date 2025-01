Chris Paul brilha, Spurs domina no fim e vence Lakers

Com uma atuação para lembrar os velhos tempos, Chris Paul liderou o San Antonio Spurs a uma importante vitória contra o Los Angeles Lakers. O armador anotou 13 pontos e distribuiu dez assistências, liderando o time texano a 19ª vitória na temporada da NBA.

Além disso, Victor Wermbanyama, Devin Vassell e Stephon Castle anotaram 23 pontos cada para o Spurs. Do outro lado, Anthony Davis foi o cestinha da partida com 30 pontos. Mas isso não foi suficiente para evitar a 17ª derrota do Lakers na temporada.

O primeiro quarto trouxe o equilíbrio que seria visto durante a partida. No período, nenhuma das equipes abriu vantagem superior a sete pontos. Enquanto Anthony Davis comandava as ações do Lakers com 11 pontos, Chris Paul liderava o ataque do Spurs. O armador fez três pontos e distribuiu quatro assistências no período. Assim, o Spurs venceu os 12 minutos iniciais por 28 x 26.

A partida seguiu equilibrada durante boa parte do segundo quarto. Contudo, após enterrada de Dalton Knecht, o Lakers abriu 55 x 44 na frente. O Spurs chegou a diminuir a vantagem para seis pontos, mas o Lakers seguiu atacando e Hachimura recolou a diferença em dez. Por fim, Stephon Castle converteu lance livre no último segundo e o jogo foi ao intervalo com o time californiano vencendo por 62 x 53.

Em desvantagem, o Spurs começou o terceiro período de forma agressiva. Então, Wembanyama e Devin Vassell logo cortaram a diferença para apenas cinco pontos. Os times seguiram trocando cestas, mas Max Christie colocou o Lakers com dez de vantagem com uma bola do perímetro. Isso, entretanto, não abalou o Spurs, que anotou dez pontos consecutivos para empatar o jogo ao final do período.

O bom momento seguiu no quarto período. Inspirado, o time texano foi abrindo vantagem contra os donos da casa. Da linha de lance livre, Chris Paul deixou o placar em 107 x 96 para o Spurs sobre o Lakers. Daí em diante, foi um completo domínio do time de San Antonio. A equipe terminou o jogo com uma sequência de 19 x 6 e conquistou a 19ª vitória na temporada.

(19-19) San Antonio Spurs 126 102 x Los Angeles Lakers (20-17)

San Antonio

Victor Wembanyama: 23 pontos, oito rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e dois tocos

Devin Vassell: 23 pontos, seis rebotes e 5-9 do perímetro

Stephon Castle: 23 pontos e 10-16 nos arremessos de quadra

Harrison Barnes: 17 pontos

Chris Paul: 13 pontos, dez assistências e três roubos de bola

Los Angeles

Anthony Davis: 30 pontos, 13 rebotes, dois roubos de bola e dois tocos

LeBron James: 18 pontos, oito assistências e cinco rebotes

Austin Reaves: 12 pontos, oito assistências e cinco rebotes

Max Christie: dez pontos

Rui Hachimur: nove pontos e dois roubos de bola

(21-18) Minnesota Timberwolves 120 x 106 Washington Wizards (6-32)

Minnesota

Anthony Edwards: 41 pontos, sete assistências, seis rebotes, três roubos de bola e 5-11 do perímetro

Julius Randle: 20 pontos e dez rebotes

Donte DiVincenzo: 13 pontos e 3-11 do perímetro

Naz Reid: 12 pontos, cinco rebotes e três roubos de bola

Rudy Gobert: 11 pontos e 11 rebotes

Washington



Kyle Kuzma: 22 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e três roubos de bola

Jordan Poole: 20 pontos, sete rebotes e 4-11 do perímetro

Bilal Coulibaly: 15 pontos

Alexandre Sarr: 13 pontos, cinco assistências, dois roubos de bola e dois tocos

Kyshawn George: dez pontos

(19-20) Golden State Warriors 101 x 104 Toronto Raptors (9-31)

Golden State

Stephen Curry: 26 pontos, sete rebotes, sete assistências e 4-10 do perímetro

Andrew Wiggins: 20 pontos e 4-9 do perímetro

Kyle Anderson: 13 pontos

Dennis Schroder: 12 pontos e quatro assistências

Kevon Looney: dez pontos e nove rebotes

Toronto

Scottie Barnes: 23 pontos, oito rebotes, seis assistências, dois roubos de bola e dois tocos

Chris Boucher: 18 pontos e sete rebotes

RJ Barrett: 15 pontos e cinco assistências

Jakob Poeltl: 13 pontos e 13 rebotes

Ochai Agbaji: 12 pontos e dois tocos

(21-19) Detroit Pistons 124 x 119 New York Knicks (26-15)

Detroit

Cade Cunningham: 36 pontos, quatro assistências e 4-8 do perímetro

Malik Beasley: 22 pontos e 6-8 do perímetro

Tobias Harris: 11 pontos, oito rebotes e três roubos de bola

Ausar Thompson: 11 pontos e sete rebotes

Jalen Duren: dez pontos e oito rebotes

New York

Jalen Brunson: 31 pontos e 11 assistências

Mikal Bridges: 27 pontos e 6-8 do perímetro

Karl-Anthony Towns: 26 pontos e 12 rebotes

Josh Hart: 12 pontos, 14 rebotes e cinco assistências

OG Anunoby: dez pontos

(25-15) Memphis Grizzlies 118 x 120 Houston Rockets (26-12)

Memphis

Ja Morant: 29 pontos, quatro roubos de bola e 4-11 do perímetro

Desmond Bane: 25 pontos

Jaren Jackson Jr.: 17 pontos e três roubos de bola

Jaylen Wells: 14 pontos

Jake LaRavia: 12 pontos e sete rebotes

Houston

Jalen Green: 42 pontos, 13-18 nos arremessos de quadra e 5-6 do perímetro

Amen Thompson: 19 pontos, 13 rebotes, cinco tocos e dois roubos de bola

Alperen Sengun: 17 pontos, oito rebotes, cinco assistências e três roubos de bola

Cam Whitmore: 16 pontos e 4-7 do perímetro

Fred VanVleet: nove pontos e nove assistências

(20-18) Miami Heat 98 x 109 Los Angeles Clippers (21-17)

Miami

Tyler Herro: 32 pontos, 11 rebotes e sete assistências

Kel’el Ware: 19 pontos e 13 rebotes

Terry Rozier: 11 pontos e sete rebotes

Jaime Jaquez Jr.: dez pontos e cinco assistências

Haywood Highsmith: nove pontos, cinco rebotes e três roubos de bola

Los Angeles

Norman Powell: 29 pontos, seis rebotes, três roubos de bola e 5-8 do perímetro

James Harden: 26 pontos, 11 assistências, cinco rebotes e 6-10 do perímetro

Ivica Zubac: 21 pontos, 20 rebotes, dois tocos e 10-13 nos arremessos de quadra

Derrick Jones: nove pontos

Kawhi Leonard: seis pontos e cinco rebotes

