Mercado da NBA: Saiba quais jogadores estão na mira do Warriors

Tímido no mercado da NBA, o Golden State Warriors tem uma lista de jogadores que poderão receber ofertas nos próximos dias, de acordo com o repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points. Além do já conhecido interesse no veterano Al Horford, o jornalista aponta outros cinco nomes que estão na mira do time de San Francisco. Entre eles está o irmão mais velho do craque Stephen Curry.

“Além de jogadores como Malcolm Brogdon, Trey Lyles e Gary Payton II, outros dois agentes livres irrestritos estão no radar do Warriors nesta offseason: Seth Curry e Ben Simmons. Aliás, esses nomes foram mencionados nas conversas durante os dois primeiros dias da Summer League da NBA”, revelou Siegel.

Até o momento, o Warriors não assinou com nenhum jogador disponível no mercado de agentes livres. Em contrapartida, o time perdeu o pivô Kevon Looney, que fechou com o New Orleans Pelicans um contrato de US$16 milhões, válido por dois anos. Hoje, o Golden State tem apenas nove atletas com contrato garantido para 2025/26: Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Moses Moody, Buddy Hield, Brandin Podziemski, Gui Santos, Trayce Jackson-Davis e Quinten Post. Restam, portanto, seis vagas no elenco.

Além disso, o futuro de Jonathan Kuminga segue indefinido. Como o ala de 22 anos é agente livre restrito, o Warriors tem o privilégio de cobrir quaisquer ofertas que ele vier a receber nesta offseason da NBA. Mas, até agora, nenhuma equipe chegou no valor pretendido pelo jovem: cerca de US$30 milhões anuais.

Uma das opções é fechar uma sign and trade envolvendo Kuminga. Ou seja, assina e, depois, vai em uma nova negociação. O Chicago Bulls seria um dos times interessados no ala. O Warriors, aliás, tem o ala-armador Coby White como alvo. Desse modo, uma negociação entre as equipes pode ocorrer em breve.

O detalhe é que o Warriors só pode receber até a metade do valor do novo contrato de Kuminga na agência livre. Tudo por conta do CBA (Acordo Coletivo de Trabalho). Afinal, o time está no segundo nível de multas da liga (second apron) e perde várias das exceções. Mas, se o ala fechar um acordo de US$26 milhões, por exemplo, a equipe só levaria alguém com até US$13 milhões. Em 2025/26, White vai receber US$12,9 milhões.

Dos seis jogadores que interessam ao Warriors no mercado da NBA apenas um deles já defendeu a equipe. Payton II disputou cinco temporadas por Golden State e, inclusive, fez parte do elenco campeão em 2022. Na última campanha, o especialista defensivo de 32 anos fez 62 jogos pelo Warriors. Suas médias foram de 6,5 pontos e três rebotes.

Como foi a última temporada dos jogadores que estão na mira do Warriors

Al Horford (Boston Celtics, 39 anos): nove pontos e 6,2 rebotes, em 60 jogos

Malcolm Brogdon (Washington Wizards, 32 anos): 12,7 pontos, 3,8 rebotes e 4,1 assistências, em 24 jogos

Trey Lyles (Sacramento Kings, 29 anos): 6,5 pontos e 4,6 rebotes, em 69 jogos

Seth Curry (Charotte Hornets, 34 anos): 6,5 pontos e 45,6% de aproveitamento nas bolas de três, 68 jogos

Ben Simmons (Brooklyn Nets / Los Angeles Clippers, 28 anos): cinco pontos, 4,7 rebotes e 5,6 assistências, em 51 jogos

