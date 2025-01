Draymond Green critica Bradley Beal como reserva no Suns

Em seu podcast, Draymond Green deixou claro que considera errado o Phoenix Suns colocar Bradley Beal no banco de reservas. O ala-pivô do Golden State Warriors não está nada empolgado com a decisão da equipe do Arizona. Nos últimos cinco jogos, o ala calouro Ryan Dunn ganhou vaga no quinteto inicial, enquanto o camisa 3 virou sexto homem.

Para o polêmico especialista defensivo, o Suns não pode ser considerado um candidato a título sem o melhor do ala-armador no time titular.

“O Suns está em All-In. Nós sabemos qual é o nível em que eles querem vencer partidas. Mas isso será muito difícil se Bradley Beal vai sair do banco. Então, eu acho que a única coisa positiva dessa decisão é ver o quanto Bradley é um grande profissional e não tem causado problemas sobre isso. Mas eu acho difícil que a franquia esteja o tirando do banco”, afirmou o ala-pivô.

De fato, a decisão de Mike Budenholzer em alterar seu quinteto titular foi polêmica. A troca por Beal foi uma grande aposta da franquia no ano passado, custando grandes ativos e um salário enorme para o astro.

Nesse momento, por exemplo, o ala-armador é o grande impeditivo de Phoenix para trocar pelo tão sonhado Jimmy Butler. O Miami Heat não tem interesse em receber o jogador em uma troca. Além disso, o próprio atleta tem uma rara clausula de poder de veto para eventuais negociações. Ou seja, eles precisam encontrar um terceiro time para fazer isso, e que além de tudo, tenha a aprovação de Beal.

Entretanto, não é necessariamente o que a quadra tem dito sobre tudo isso. A média de pontos, assistências e eficiência do camisa 3 melhorou desde que ele começou a sair do banco. Phoenix venceu quatro das cinco partidas em que ele saiu do banco, com o volume do craque aumentando, já que ele lidera as rotações da segunda unidade.

Em entrevista coletiva dada há alguns dias, ele admitiu que as coisas são estranhas e diferentes saindo do banco. Por outro lado, ele ressaltou que isso não é motivo para que ele não seja um grande profissional em quadra.

“Foi muito estranho para mim. Mas eu garanto a vocês que não vou ser um babaca, ou pouco profissional em relação a isso. Eu tenho orgulho do meu jogo e vou continuar dando o meu melhor em quadra. A preparação muda muito. Afinal, já que você não vai começar jogando, você tem que estar atento e pronto para corresponder quando for chamado para o treinador”, explicou.

Bradley Beal também citou que não teve problemas com a decisão de Mike Budenholzer.

“Na verdade, eu sei que as pessoas vão aumentar um pouco as coisas. Elas não estão acostumadas a me ver saindo do banco. Mas é o que é. Eu não discuti com ninguém, apenas aceitei o meu papel. As decisões são tomadas pelo treinador e estou aqui para fazer o que me for pedido”, concluiu o ala-armador.

Enquanto Draymond Green tem criticado a decisão, o Suns de Bradley Beal alcançou a campanha do Warriors na tabela. Ambos estão na briga pela zona de play-in, com 19 vitórias e 19 derrotas.

