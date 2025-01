Kendrick Perkins, analista da ESPN, revelou que Kevin Durant e Jimmy Butler querem jogar juntos no Phoenix Suns. O astro do Miami Heat pediu troca e é especulado em várias equipes da liga. No entanto, como seu contrato é expirante, as franquias estão receosas de fazer um acordo e correr de contar com jogador por apenas alguns meses.

Assim, Perkins garantiu que, caso o ala fosse para Phoenix, tanto ele quanto Kevin Durant iriam assinar extensões contratuais. “Segundo minhas fontes o Suns tem uma extensão de dois anos e US$121 milhões para Jimmy. Kevin Durant quer Jimmy Butler e, se ele chegar, ambos vão assinar extensões de contrato”.

O Suns parece ser, de fato, o destino mais provável para Butler. Afinal, Marc Stein, insider da NBA, relatou no último domingo (5) que o time é o mais interessado em negociar por Jimmy Butler. Mat Ishbia, CEO de Phoenix, estaria disposto a assinar um contrato lucrativo com o jogador de 35 anos.

Publicidade

Jimmy Butler pediu para sair do Miami Heat após um desgaste na relação com Pat Riley, presidente das operações de basquete da franquia. Comentários públicos, falta de urgência na renovação de contrato e uma performance somente mediana do jogador foram combustíveis para o pedido.

Leia mais!

Butler enfrenta, entretanto, um mercado de trocas difícil. Após o Brooklyn Nets trocar Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith sem receber escolhas de primeira rodada em troca, uma coisa ficou clara. Ninguém está disposto a dar diversas escolhas sem receber o suficiente em troca.

Publicidade

Além disso, o o caso de Jimmy Butler ainda tem um agravante. Seu contrato expirante significa que, caso o jogador queira sair de sua nova equipe ao final da temporada, ele pode fazê-lo. Por isso, os times que estudam a troca estão navegando com consciência sob a situação. Dallas Mavericks e Golden State Warriors, antes interessados, parecem ter dado passos para trás ao ouvir que Butler não reassinaria com eles.

Dessa forma, o Suns ficou como o último interessado. O impedimento para a troca sair é o salário de Bradley Beal, que recebe mais de US$50 milhões e ainda tem um cláusula de “não-troca”. Então, o jogador só sai se quiser.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA