Antigo crítico, Joakim Noah se rende a LeBron James

Em participação no programa The Young Man & The Three, o ex-pivô do Chicago Bulls, Joakim Noah, disse estar impressionado em relação a LeBron James. Noah, que já teve diversas batalhas contra LeBron em quadra, diz que é difícil acreditar que tetracampeão ainda jogue em alto nível após 21 anos.

“Ser dominante aos 40 anos é algo bem louco”, disse Noah. “É insano. Por exemplo, eu mal consigo caminhar até o banheiro e esse cara ainda está dominando. Isso mostra o quão sério ele leva tudo isso e você tem que dar a ele os parabéns. É inacreditável”.

Sobre o Los Angeles Lakers como um todo, Noah pareceu otimista em relação ao lugar da equipe nos playoffs.

“Quando penso no Lakers no início do ano e o que diziam sobre eles… Acho que muitos realmente pensavam que seria um caos com a situação do Bronny e do LeBron”, disse Noah. “Mesmo assim, eu acho que JJ Redick realmente deixou claro como as coisas irão funcionar”.

Em 2015, LeBron James e Joakim Noah chegaram a discutir em quadra durante os playoffs. Na época, LeBron alegou que as palavras de Noah foram “desrespeitosas demais”. Anos depois, em 2023, contudo, o pivô disse que jogar contra o Cavs era tão difícil que ficava “maluco” de raiva.

Joakim Noah ficou conhecido por seu trabalho com Derrick Rose, Jimmy Butler e o Chicago Bulls. Em 2014, Noah chegou a ganhar o prêmio de DPOY. Na época, seus duelos contra LeBron James eram frequentes na conferência leste. Tanto pelo Cleveland Cavaliers quanto pelo Miami Heat, entretanto, LeBron sempre saia vitorioso.

Em 2016, Noah deixou o Chicago Bulls para assinar com o New York Knicks, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Por isso, logo se aposentou do basquete. Hoje, aos 39 anos, diz estar satisfeito com sua carreira, sem planos de voltar.

Enquanto isso, LeBron James está no ano 21 de sua carreira e continua forte. Mesmo com quase 40 anos, LeBron é um dos melhores jogadores da liga nesta temporada. Dessa forma, o craque tem médias de 22,2 pontos, 7,2 assistências e 6,7 rebotes por jogo, com 49,5% de aproveitamento em 2024/25.

Assim, como o primeiro jogador na história da NBA a compartilhar a quadra com seu filho, LeBron já está em território inédito e ainda não terminou. Dessa forma, com saúde e habilidade para acompanhar os melhores, James não perdeu o ritmo e continua encontrando novas maneiras de dominar o jogo.

