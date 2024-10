LeBron James planeja jogar todas partidas da temporada da NBA

LeBron James iniciou sua 22ª temporada da NBA. Próximo de completar 40 anos, o astro está na reta final de sua carreira. Então, é natural que haja uma preservação para garantir sua presença nos playoffs. No entanto, ele prefere não cumprir com as expectativas. Segundo o veterano, seu objetivo em 2024/25 é jogar as 82 partidas da campanha regular.

“Pretendo jogar todos os jogos da temporada da NBA”, afirmou LeBron James. “Vamos ver o que acontece, nunca se sabe. Veremos o que acontece se eu não jogar”, completou.

A declaração de James aconteceu após ele marcar 21 pontos na vitória do Lakers diante do Sacramento Kings, no sábado (26). Apesar da idade, ele ainda se mostra como um craque da NBA, com médias de 23 pontos, 7.7 rebotes e 7.3 assistências. Além disso, ele é o líder de uma das equipes que começou a temporada de maneira invicta.

O bom início, porém, não é a garantia para a projeção de James. Afinal, é natural que um jogador da sua idade busque se poupar. Mas o astro vem provando que conta com um vigor físico invejável após completar 71 partidas na temporada passada e levar o Lakers aos playoffs da NBA.

Vale adicionar, ainda assim, que o craque angelino atingiu 82 jogos somente uma vez na carreira. A marca aconteceu na temporada 2017/18, quando ele ainda estava no Cleveland Cavaliers. Desde que reforçou o Lakers, no entanto, ele ultrapassou 60 partidas em somente duas das últimas cinco temporadas.

Sonhos em dia

A empolgação de LeBron com a temporada 2024/25 tem um motivo especial: o filho Bronny James. Os dois se tornaram a primeira dupla de pai e filho a jogar junta em uma partida oficial da NBA. O momento aconteceu no segundo quarto da partida diante do Minnesota Timberwolves, na Crypto.com Arena.

“Aquele momento, nós dois juntos na mesa do marcador e fazendo check-in juntos, algo que nunca vou esquecer. Não importa quantos anos eu tenha, não importa o quanto minha memória possa desaparecer conforme eu envelheço, nunca vou esquecer”, compartilho LeBron ao final do duelo.

A parceria histórica entre LeBron e Bronny James se tornou possível após o Draft da NBA. Isso porque a franquia da Califórnia atendeu ao desejo de seu ídolo e selecionou o jovem armador na 55ª posição. Desde então, a história já estava escrita, faltando apenas o momento oficial para consagrá-los como os primeiros a atingirem esse feito.

A entrada de Bronny no jogo também quebrou outro recorde na liga. LeBron e Bronny se tornaram a dupla de pai e filho com mais pontos combinados na história da NBA. Antes deles, o recorde pertencia a Kobe Bryant e Joe “Jellybean” Bryant, que somavam 38.895 pontos em suas respectivas carreiras.

LeBron, sozinho, já acumula mais de 40 mil pontos em sua trajetória, sendo o maior pontuador da história da NBA. Ou seja, com dois mil pontos a mais do que a dupla Bryant, bastou Bronny entrar em quadra para somar ao lado do pai e garantir o primeiro lugar nesse recorde.

