LeBron James brilha no fim e Lakers vira sobre o Kings

Com um início de último quarto incrível, LeBron James mudou um jogo difícil e levou o Los Angeles Lakers à vitória sobre o Sacramento Kings por 131 a 127. A grande partida entre as equipes da Califórnia foi um dos principais jogos da rodada da NBA deste sábado (26), que contou com outros 11 duelos.

A equipe de Los Angeles segue com seu começo de temporada incrível. São três vitórias em três jogos, superando Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Sacramento Kings. Todos rivais diretos pelos playoffs do Oeste. Depois de três partidas em casa, a franquia tenta manter a boa fase na próxima segunda-feira (28), duelando novamente contra Phoenix, mas dessa vez no Arizona.

Por outro lado, Sacramento segue com problemas. Afinal, a equipe ainda não venceu com DeMar DeRozan. E aliás, isso inclui todos os jogos da pré-temporada. A equipe novamente teve uma grande vantagem em uma partida, mas não conseguiu fechar a vitória. O time também volta as quadras na segunda, em duelo com o Portland Trail Blazers em Sacramento.

Então, vamos conferir como foi a vitória do Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis sobre o Sacramento Kings de Domantas Sabonis. Vale lembrar que o pivô angelino venceu sua primeira partida contra o lituano. Afinal, ele jamais havia vencido o adversário.

Em mais um bom jogo, astros decidem para o Lakers

Apesar de ter virado a partida depois do terceiro quarto, é justo dizer que Los Angeles teve o controle da partida em geral. Foi mais um bom primeiro tempo da equipe, novamente com muita movimentação de bola e fluidez ofensiva. A execução do ataque, acima de tudo, tem sido um grande destaque do começo do trabalho de JJ Redick.

Mas é justo dizer que após duas partidas muito eficientes no quesito, o Lakers errou mais nessa noite. E isso, sobretudo, animou a partida. Para se ter uma noção, Los Angeles cometeu 19 erros de ataque nos dois primeiros jogos somados em 2024/25. Porém, somente no duelo com Sacramento, a equipe cometeu os mesmos 19 erros das outras duas partidas somadas.

Mas a franquia tem sido excelente em fechar jogos desde que o trabalho de Redick começou. E muito disso tem um grande motivo: LeBron James. Novamente após um início tímido, ele explodiu no começo do último período. Afinal, marcou 16 pontos em apenas três minutos. A equipe que chegou a estar três pontos atrás no placar, emplacou uma sequência de 21 pontos seguidos. O Kings jamais se recuperou disso.

Um detalhe importante? Essa sequência teve Anthony Davis no banco. Mas o pivô também brilhou. Depois de voltar a quadra com sete minutos restantes para o fim da partida, ele anotou 14 pontos, que impediram as chances de uma virada para Sacramento. E um dado coletivo que enfatiza o quão melhor coletivamente é o Lakers agora? Foram 14 assistências para 16 conversões de arremesso, que geraram 44 pontos só no último período.

Mas certamente, os momentos de LeBron James no começo do último quarto entre Lakers e Kings, foram os mais marcantes da noite. Ele fechou o jogo com um triplo duplo.

Sacramento tem chances, mas falha

Antes do show de LeBron James, o Kings registrava sua noite mais interessante ofensivamente até agora, contra o Lakers. As movimentações fora da bola estavam acontecendo, e a equipe também pode fazer o que gosta desde que voltou a relevância em 2022/23: Correr para o ataque. Afinal, os erros de ataque de Los Angeles proporcionavam essas chances.

O trio formado por Sabonis, DeRozan e Fox, estava inspirado. Eles somaram 80 pontos no duelo, com todos passando de pelo menos 20. Além disso, Keegan Murray, Malik Monk e Kevin Huerter também marcaram 14 pontos cada um. Mas se o ataque enfim mostrou alguns pontos positivos, dois velhos problemas incomodaram na derrota: A defesa e os rebotes ofensivos cedidos.

Apesar dos 31 pontos de contra ataque, Sacramento sofria para conter o Lakers ao longo da noite, seja qual fosse a formação que estivesse em quadra. Por fim, a equipe cedeu 13 rebotes de ataque. Enquanto isso, coletou apenas cinco. Isso, acima de tudo, equilibrou a batalha de volume do jogo. E com o rival conseguindo pontuar com tranquilidade, o Kings mesmo em seu melhor momento, não conseguiu abrir uma vantagem confortável.

O time até teve sua sequência no fim de jogo, com grandes minutos do trio. DeRozan converteu uma bola de três, Sabonis esteve contribuindo no aro, e Fox e Monk comandaram a construção das jogadas de forma brilhante. Mas não foi o suficiente, já que o time não conseguiu as posses de bola vitoriosas na defesas durante o clutch-time. Isso já tinha ocorrido contra Minnesota. Custou caro, LeBron James decidiu e o Lakers superou o Kings.

(0-2) Sacramento Kings 127 x 131 Los Angeles Lakers (3-0)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 29 12 10 1 1 De’Aaron Fox 28 5 10 2 0 DeMar DeRozan 23 0 3 3 0 Malik Monk 14 3 5 1 0 Keegan Murray 14 4 1 2 2

Três pontos: 15-44; Huerter: 4-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 32 14 10 0 1 Anthony Davis 31 9 2 3 2 Rui Hachimura 18 9 3 0 0 Austin Reaves 16 7 6 0 0 D’Angelo Russell 16 4 5 2 0

Três pontos: 14-34; James: 4-9

(1-1) Los Angeles Clippers 109 x 104 Denver Nuggets (0-2)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 37 3 0 1 0 Ivica Zubac 24 15 4 0 1 James Harden 23 6 16 1 1 Kris Dunn 11 6 1 0 0 Derrick Jones Jr. 9 1 1 1 1

Três pontos: 12-33; Powell: 7-11

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 41 9 4 2 1 Jamal Murray 22 2 5 2 0 Christian Braun 11 7 1 1 2 Aaron Gordon 10 5 2 1 0 Michael Porter Jr. 9 9 3 2 0

Três pontos: 14-35; Jokic: 7-12

(1-1) Miami Heat 114 x 106 Charlotte Hornets (1-2)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 26 8 8 2 1 Tyler Herro 22 5 5 1 0 Terry Rozier 19 5 3 0 0 Bam Adebayo 12 11 3 1 1 Nikola Jovic 10 4 6 2 0

Três pontos: 14-34; Burks: 3-4

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 27 8 7 1 0 Miles Bridges 16 9 2 0 1 Seth Curry 15 4 2 0 0 Tre Mann 14 5 4 1 0 Nick Richards 12 12 1 1 3

Três pontos: 13-41; Curry: 3-6

(3-0) Boston Celtics 124 x 118 Detroit Pistons (0-3)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 37 4 2 2 1 Jaylen Brown 24 10 5 1 0 Payton Pritchard 19 2 0 1 0 Derrick White 17 6 3 0 3 Al Horford 17 5 1 3 0

Três pontos: 22-48; Tatum: 6-13

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 26 5 6 1 0 Cade Cunningham 21 6 10 1 4 Malik Beasley 17 3 0 0 0 Jalen Duren 15 9 2 0 2 Tobias Harris 8 11 3 1 1

Três pontos: 14-39; Beasley: 5-8

(3-0) Cleveland Cavaliers 135 x 116 Washington Wizards (0-2)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 4 5 4 0 Darius Garland 23 2 5 2 0 Jarrett Allen 23 5 1 1 2 Ty Jerome 14 2 3 1 0 Evan Mobley 13 13 4 0 2

Três pontos: 18-39; Mitchell: 6-11

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 23 6 1 0 0 Jordan Poole 14 1 6 3 0 Kyle Kuzma 14 8 3 0 0 Alex Sarr 12 6 1 1 2 Jonas Valanciunas 10 8 0 1 0

Três pontos: 15-43; Poole: 4-7

(2-0) Oklahoma City Thunder 114 x 95 Chicago Bulls (1-2)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 24 9 8 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 23 8 2 4 0 Chet Holmgren 21 16 0 1 2 Cason Wallace 9 6 1 3 0 Aaron Wiggins 8 3 1 1 0

Três pontos: 8-40; Joe: 2-4

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 22 9 3 1 1 Nikola Vucevic 18 13 2 0 1 Josh Giddey 14 7 4 0 0 Coby White 9 4 3 1 0 Julian Phillips 9 1 0 1 0

Três pontos: 15-53; LaVine: 4-9

(2-1) Orlando Magic 111 x 124 Memphis Grizzlies (2-1)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 23 7 3 2 0 Jalen Suggs 21 7 3 4 1 Paolo Banchero 16 7 3 1 0 Jett Howard 11 2 0 0 0 Anthony Black 10 1 3 0 1

Três pontos: 17-48; Suggs: 5-13

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 22 7 5 0 1 Jay Huff 18 2 0 0 1 Ja Morant 16 2 10 0 1 Desmond Bane 13 7 2 2 0 Jaren Jackson Jr. 13 4 1 1 0

Três pontos: 13-34; Aldama: 4-6

(1-2) Toronto Raptors 101 x 112 Minnesota Timberwolves (2-1)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 25 1 2 1 0 Scottie Barnes 20 8 6 1 0 Ochai Agbaji 19 2 2 2 0 Jakob Poeltl 8 10 3 1 1 Jamison Battle 9 6 1 0 0

Três pontos: 10-29; Dick: 4-9

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 24 9 5 0 0 Anthony Edwards 24 6 4 1 1 Donte DiVincenzo 16 2 2 1 0 Rudy Gobert 15 12 1 1 4 Mike Conley 10 3 6 4 1

Três pontos: 14-37; Edwards: 5-12

(1-2) Houston Rockets 106 x 109 San Antonio Spurs (1-1)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 29 6 5 0 0 Fred VanVleet 18 2 7 3 0 Dillon Brooks 16 2 1 1 1 Jock Landale 13 2 0 0 0 Cam Whitmore 10 3 0 0 1

Três pontos: 13-41; Brooks: 4-7

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 29 7 1 0 3 Jeremy Sochan 17 12 3 2 0 Keldon Johnson 16 8 0 1 0 Julian Champagnie 12 6 0 0 0 Harrison Barnes 11 3 1 0 1

Três pontos: 8-20; Barnes: 2-3

(1-1) Dallas Mavericks 102 x 114 Phoenix Suns (2-1)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 40 10 4 0 1 Kyrie Irving 22 2 5 3 0 Klay Thompson 19 3 1 1 0 Dereck Lively II 5 11 3 0 0 Daniel Gafford 7 8 4 0 0

Três pontos: 13-41; Thompson: 5-12

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 31 9 2 1 1 Devin Booker 21 1 5 1 0 Jusuf Nurkic 18 14 1 0 1 Ryan Dunn 13 1 0 0 0 Tyus Jones 8 5 7 1 1

Três pontos: 14-39; Durant: 4-8

