Boletim de rumores e trocas da NBA (24/10/2024)

Bem-vindo à edição de 24 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Cameron Johnson minimiza especulações de troca do Nets

O Brooklyn Nets sinalizou a vontade de negociar os veteranos do elenco na offseason, mas pouca ação se consolidou. Cameron Johnson, por exemplo, foi um dos jogadores que atraíram interesse no mercado e seguem no time. A tendência é que os rumores, pelo menos, não parem antes de fevereiro de 2025. No entanto, o ala garante que as especulações não o abalam para o início da temporada.

“Eu estou confortável com tudo o que está acontecendo, antes de tudo. Afinal, mesmo com tantas incertezas, nunca senti uma falta de confiança de ninguém da organização em mim. Por isso, estou muito confiante em nosso grupo de atletas e preparado para competir ao lado deles. Essas especulações nem passam pela minha cabeça nesse momento”, garantiu um convicto Johnson.

Mavericks não fecha extensão prévia com Quentin Grimes

O ala-armador Quentin Grimes, a princípio, vai ser agente livre restrito no ano que vem. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, ele não chegou a um acordo com o Dallas Mavericks para a extensão prévia de contrato. Os dois lados teriam discutido propostas de três temporadas, mas nenhum cenário avançou. O prazo para fechar um acordo foi até a última segunda-feira.

A notícia não chega a ser uma surpresa porque poucos apostavam em um acerto prévio. Para começar, o atleta chegou à equipe em junho e ainda nem fez a sua estreia oficial. Ele vem de uma campanha abaixo das expectativas, além disso, e não está valorizado como antes. Grimes teve média de 7,0 pontos em 19,9 minutos na última campanha.

Wizards tentou trocar Johnny Davis antes da temporada

Os últimos dias de pré-temporada tiveram mais ação do que se pensava nos bastidores do Washington Wizards. A franquia estava ativa em busca de negociações no mercado, mas nada aconteceu. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a equipe fez várias tentativas para trocar o ala-armador Johnny Davis e o ala-pivô Patrick Baldwin.

O caso mais curioso dos dois, certamente, é Davis. Ele foi selecionado na 10a posição do draft de 2022, mas não conseguiu “decolar” em Washington. Stein apurou que a procura frenética por um negócio visava abrir uma vaga no elenco para manter o armador Jared Butler. Sem acordo, o time só pôde dar um contrato two-way para Butler.

Alta pedida impediu acordo de Josh Giddey com o Bulls

Josh Giddey ainda nem tinha estreado pelo Chicago Bulls e esteve em negociações para uma extensão prévia de contrato. Mas, assim como Quentin Grimes, não conseguiu um acerto antes do início da temporada. Bem, talvez, a situação dos dois não tenha sido lá tão parecida. Segundo Jake Fischer, da plataforma Substack, o que travou as conversas foi a exigência de US$30 milhões anuais do australiano para o acordo.

O repórter Brian Windhorst, da ESPN, apurou que a pedida inviabilizou qualquer chance até de negociação. “O fato que as negociações nunca evoluíram a um nível significativo com Josh. Isso foi uma surpresa para mim, pois pensei que Chicago estaria empenhado em alinhar algum tipo de vínculo. Imaginava que, depois de trocar Alex Caruso para tê-lo, a equipe estaria lidando com uma pressão maior para mantê-lo”, contou.

Giddey fez a sua estreia oficial pelo Bulls nessa quarta-feira. O titular anotou 14 pontos, cinco rebotes e três assistências durante a derrota do time para o (desfalcado) New Orleans Pelicans.

Em transição

– O japonês Yuki Kawamura, para começar, vai seguir no elenco do Memphis Grizzlies para a temporada. O armador tornou-se o “xodó” da torcida durante a pré-temporada e já assinou vínculo two-way com o time.

– Enquanto isso, o armador Dalano Banton está garantido no Portland Trail Blazers por mais alguns meses. A franquia resolveu garantir o contrato do atleta até janeiro e, com isso, assegurou-lhe mais de US$1 milhão em salários.

– Mac McClung, por sua vez, entra em mais uma temporada com um vínculo two-way no Orlando Magic. O time da Flórida anunciou o acordo com o MVP da G League e duas vezes campeão do Concurso de Enterradas da NBA.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/10, você lembra de Willie Cauley-Stein? Pois o ex-pivô do Sacramento Kings é o novo reforço dos chineses do Nanjing Monkey Kings até junho de 2025.

