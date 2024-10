Josh Giddey minimiza falta de renovação de contrato com Bulls

Reforço do Chicago Bulls, Josh Giddey não conseguiu uma extensão de contrato com a equipe. O prazo para a renovação de contratos de calouro terminou no dia 22 de outubro. Então, o armador australiano está prestes a entrar na agência livre restrita ao final da temporada 2024/25 da NBA.

O movimento do Bulls para renovação de contrato com Josh Giddey seguiu um caminho inverso ao da NBA. Dentro do prazo, afinal, Alperen Sengun e Jalen Green estenderam com o Houston Rockets, enquanto Jalen Johnson e Jalen Suggs acordaram com Atlanta Hawks e Orlando Magic, respectivamente.

O armador do Bulls, porém, minimizou a falta de acordo com o time. Segundo ele, o foco durante toda a última temporada, ainda pelo Oklahoma City Thunder, era a renovação de contrato. Assim, ele não atingiu os números desejados e ficou longe de um acordo. Agora, o objetivo é ter um bom desempenho pela nova equipe.

“Joguei toda a minha terceira temporada com a extensão de contrato na minha mente. Era provavelmente algo que me pesava”, afirmou Giddey. “Passei muito tempo estressando com isso, eu acho. Então, entrei neste verão sem me preocupar, uma vez que a troca aconteceu, o contrato vai resolver. Se for neste ou no próximo, vai acontecer”, projetou.

De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo Sports, Giddey buscava uma extensão anual de US$ 30 milhões. Na temporada passada, entretanto, as médias de 12.3 pontos, 6.4 rebotes e 4.8 assistências minaram seu valor. No fim, inclusive, ele terminou trocado do Thunder para o Bulls.

A equipe de Chicago, portanto, pretende testar o armador antes de qualquer negociação. Isso porque, a franquia está em uma reconstrução do seu elenco e já cometeu erros ao investir em jogadores sob dúvida. Zach LaVine, por exemplo, é um deles. Desse modo, Giddey admite que pretende melhorar seus números para conquistar o acordo.

“Meu objetivo agora é focar neste time, ganhar jogos e fazer o que posso… Estou muito feliz aqui, adoro estar aqui”, completou.

O Chicago Bulls estreia na temporada 2024/25 da NBA nesta quarta-feira (23), diante do New Orleans Pelicans, fora de casa. Embora tenha buscado a reconstrução, a equipe não conseguiu trocar Zach LaVine e Nikola Vucevic. Assim, a projeção é de que o time seis vezes campeão brigue por uma das vagas do play-in no Leste.

