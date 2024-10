“Michael Jordan não seria tão grande se não jogasse no Bulls”, garante Derrick Rose

A história do Chicago Bulls é dividida entre o período antes e depois de Michael Jordan, mesmo incluindo grandes nomes como Derrick Rose. Então, em entrevista ao podcast de Jeff Teague, The Club 520, o armador recém-aposentado falou do impacto da cidade na construção de grandes ídolos, incluindo Jordan.

“Eu sou um cara que tenho que falar por Chicago. Afinal, geralmente as pessoas associam a cidade a algo negativo. Então, eu preciso garantir que isso não aconteça, eu não gosto disso. Michael Jordan não seria Michael Jordan se jogasse por outra franquia profissional que não fosse o Bulls. Não que ele não seria um grande jogador em outros lugares. Mas foi Chicago que o transformou no Black Jesus, que o tornou no MJ que conhecemos”, opinou.

Entre vários comentários, Derrick Rose destacou que a pressão por vitórias em Chicago, e a cultura do Bulls, ajudaram Michael Jordan em sua missão de se tornar um dos maiores de todos os tempos.

“Eu sei que existe cultura em todos os lugares e times. Mas é diferente em Chicago. A cultura do basquete, acima de tudo, é muito forte. Ninguém fica satisfeito, a pergunta é sempre sobre o que você vai fazer depois. Por exemplo, eu acho que várias pessoas o pressionaram em sua carreira. Essa responsabilidade o ajudou a vencer três títulos e depois outros três. Como eu disse, não existe satisfação, as pessoas sempre querem mais”, concluiu o ex-jogador.

O histórico armador e MVP mais jovem da história da NBA acabou de se aposentar. Após jogar pouco pelo Memphis Grizzlies na última campanha, Rose deixou as quadras. Além do Bulls, ele também passou por times como por exemplo, New York Knicks, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers.

O jogador foi quem mais se aproximou de um “novo Jordan” em Chicago, quando surgiu meteoricamente em 2008. Mas as lesões diminuíram seu auge. Um ano após ser eleito MVP, ele teve uma grave contusão no joelho durante os playoffs de 2012, o que mudou sua carreira para sempre.

Portanto, a comparação ficou distante. Isso porque uma prova da grandeza de Jordan é que Chicago só venceu oito séries de playoffs em sua história, sem que seu maior ídolo estivesse no elenco. A franquia só foi além de uma segunda rodada do Leste em uma ocasião: justamente no melhor ano de Rose, em 2010/11.

Dessas oito séries vencidas sem o lendário camisa 23, Rose estava no elenco de quatro delas. Ou seja, o time só venceu quatro séries de playoffs em sua história sem a liderança de um dos dois atletas.

Na temporada 2024/25, a franquia vai homenagear o armador durante o jogo entre Bulls e Knicks no dia 15 de janeiro. Por fim, ainda se estuda a possibilidade de aposentar a camisa do jogador, que tem forte conexão com a franquia e a cidade.

