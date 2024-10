“Matas Buzelis vai ser muito bom jogador”, crava técnico do Bulls

Matas Buzelis é o provável jogador que mais gera expectativa no torcedor do Chicago Bulls. O novato chegou a ser cogitado como primeira seleção do próximo draft, mas o time conseguiu adquiri-lo com a 11a escolha geral. Duas semanas de treinamentos, a princípio, é pouco para fazer previsões sobre o futuro de um prospecto. No entanto, o técnico Billy Donovan crava que a franquia tem um talento especial em mãos.

“Matas, para começar, vai ser um jogador muito bom. Tenho toda a confiança do mundo nisso, mas, ao mesmo tempo, sempre sou um pouco cauteloso. Às vezes, a gente acaba ‘rotulando’ alguém pelo que pode vir a ser. Nós não sabemos o que Matas vai se tornar, mas todos sentem que ele tem um enorme potencial. E eu, em particular, já adoro esse garoto”, analisou o experiente treinador.

Muitos torcedores já queriam ver Buzelis como titular na pré-temporada, mas Donovan vai trabalhar o jovem com calma. Ele foi reserva nos três jogos de preparação do Bulls até agora e atuou pouco mais de 20 minutos em cada um deles. A pontaria ainda está descalibrada: acertou só dez de 31 arremessos de quadra tentados. Mas o técnico encara esse momento do calouro com naturalidade.

“Como um jovem jogador, Matas carrega um talento incrível. Mas precisamos entender que cada atleta possui a própria trajetória de crescimento. Eu só quero vê-lo crescer e melhorar como jogador, enquanto mantém a atitude que possui no dia a dia. Pois essa atitude é o principal fator que faz trabalhar ao seu lado ótimo”, contou o comandante bicampeão nacional universitário.

Motorizado

O Bulls passa por um instante complicado em termos de construção de elenco. A equipe insinua viver um processo de rejuvenescimento, mas ainda tem atletas experientes com situação pendente. Isso poderia complicar a adaptação de Buzelis em Chicago, mas não foi o que aconteceu. O veterano Zach LaVine, por exemplo, conta que a postura e disposição do garoto conquistou todos de imediato.

“Matas trabalha duro e o seu motor nunca desliga. Isso é algo, aliás, que não se ensina para um jogador. Alguns atletas, por exemplo, precisam que as partidas os ‘inflamem’ ou receber sinal verde para fazerem o que quiserem. Ele está pronto para jogar assim que a bola sobe e vai por mim: isso não é fácil de encontrar”, reconheceu o veterano ala-armador.

Do ponto de vista técnico, Buzelis ainda tem muito a evoluir para atingir o estrelato na NBA. LaVine aposta que o novato pode chegar lá porque, sobretudo, não vai lhe faltar esforço e dedicação. “Acho que Matas só tende a melhorar enquanto a sua técnica se aprimora com o tempo. Ele vai ser ótimo, pois a vontade de jogar sempre vai estar lá”, reforçou.

Sem medo

Não dá para esperar que Matas Buzelis, assim como qualquer jogador, chegue como um sucesso indiscutível no Bulls. A tendência, aliás, é o contrário: tempo vai ser necessário para que um calouro se adapte ao jogo da NBA. Acertos e erros, então, vão acontecer. Para Donovan, o mais importante é que ele supere essas instabilidades sem deixar as características pessoais pelo caminho.

“Matas não para de ser agressivo porque é destemido na forma como joga. No entanto, todos sabemos que vai ter altos e baixos. É normal para um jovem. Então, o que mais me preocupa é que eu não quero que perda esse estilo sem medo por causa de alguns resultados ruins. Ele não pode deixar que alguns insucessos diminuam a sua atitude, disposição e energia”, concluiu o treinador.

