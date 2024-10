Bulls se preocupa com defesa após troca de Alex Caruso

O Chicago Bulls está preocupado com a defesa do time, após a troca de Alex Caruso para o Oklahoma City Thunder. Nesta offseason, a equipe de Illinois negociou o seu especialista defensivo e, em contrapartida, recebeu o jovem armador Josh Giddey. Durante o media day da franquia, o técnico Billy Donovan falou sobre a saída do veterano. De acordo com o comandante, o elenco do Bulls terá dificuldades para suprir a ausência de Caruso. Entretanto, o treinador confia no crescimento coletivo do time.

“Então… Teremos alguns desafios defensivos nesta temporada. Não há dúvida quanto a isso. Houve situações em que você poderia designar Alex para marcar um adversário, e sem a necessidade de ajuda. Afinal, ele dava conta. Podemos não estar nessa situação, mas isso não significa que não podemos trabalhar para sermos bons coletivamente como um time”, afirmou o técnico do Bulls.

Donovan disse ainda que a saída de Caruso exigirá um plano de jogo defensivo mais robusto. Segundo o treinador, haverá muito trabalho para melhorar a rotação fora da bola e enfatizar a defesa de ajuda. Mas, o comandante do Bulls espera que os jogadores pelo menos sejam competidores em quadra.

“Quando você fala sobre o componente vencedor, sim, podemos jogar tão rápido quanto quisermos. Mas, se você realmente não defender bem o suficiente como um time, você não pode ser bom. Não sei como será a temporada, onde terminaremos ou como estaremos. No entanto, acho que há integridade em competir. Enfim, há integridade ao entrar em quadra todos os dias e fazer o seu melhor, sabe?”, concluiu o treinador.

Certamente, Donovan terá um desafio imenso para dar consistência defensiva ao time. Afinal, com a troca de Alex Caruso, o Bulls perdeu o seu melhor defensor. Aliás, um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Não por acaso, Caruso foi eleito para os times ideais de defesa da liga nas últimas duas temporadas.

Mesmo com a campanha ruim do Bulls, em 2023/24, Caruso foi um dos destaques em quadra. Em 71 jogos, o atleta de 30 anos angariou médias de 10,1 pontos, 3,8 rebotes, 3,5 assistências, 1,7 roubo de bola e um toco. Aliás, ele foi o único jogador da NBA a alcançar pelo menos 100 roubos de bola e 70 tocos na temporada. Além disso, converteu quase 41% das bolas de três que tentou. Ou seja, é um autêntico 3-and-D, tão desejado pelos técnicos da liga.

O talento defensivo de Caruso não foi suficiente para impactar o time de Chicago. Na última campanha, o Bulls teve a décima pior defesa da NBA. Foram 116,3 pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Além disso foi o segundo time que mais levou bolas de três (14,6 por jogo). Portanto, Donovan deve mesmo se preocupar com a eficiência da equipe nesse lado da quadra.

Josh Giddey

Quando trouxe Josh Giddey na troca por Alex Caruso, o Bulls não estava procurando um substituto para o especialista defensivo. Acima de tudo, o australiano é um ótimo criador de jogadas, um playmaker capaz de impactar o time no presente e no futuro. Desse modo, ele deverá iniciar a temporada como o armador titular da equipe de Chicago. Giddey, aliás, sabe que precisa evoluir na parte defensiva.

“Obviamente, nunca serei um defensor do nível de Alex Caruso. Mas, no fim das contas, acho que você precisa se esforçar em quadra. Honestamente, nunca fui um defensor de elite, um especialista, mas acho que todos podem ser positivos nesse lado da quadra”, disse o armador de 21 anos.

Além disso, Giddey disse que todo jogador com mentalidade ofensiva chega a um ponto na carreira em que deve decidir entre ser passivo ou ativo na defesa. Para ele, esse momento chegou na temporada passada, quando se sentou com o técnico do Thunder, Mark Daigneault, para traçar um plano para melhorar sua capacidade defensiva.

“Não acho que eu era um elo fraco do Thunder. Mas, se você olhar para os defensores que tínhamos… Os adversários, quando tinham que explorar alguém na defesa, iam contra mim naquele time. Enfim, esse é um cara que eu não quero ser. Não quero ser o alvo dos ataques adversários”, finalizou Giddey.

Em 2024/25, o Bulls pode ter um perímetro formado por Giddey, Coby White e Zach LaVine. Ofensivamente, o cenário é animador. Porém, a defesa deverá sofrer bastante. Até por isso, a franquia torce pela recuperação total de Lonzo Ball. Além disso, há expectativa pela evolução dos jovens Ayo Dosunmu e Dalen Terry.

