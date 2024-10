Zach LaVine “volta no tempo” em jogo entre Bulls e Grizzlies

Um dos jogadores mais criticados do Chicago Bulls nos últimos anos deu “sinal de vida”. Na partida diante do Memphis Grizzlies, Zach LaVine anotou 28 pontos pelo Bulls, sendo 24 deles apenas no primeiro tempo. Mas com um detalhe: LaVine foi perfeito nos arremessos do perímetro. Ele acertou as seis tentativas, enquanto o time de Illinois não conseguiu sustentar a liderança e perdeu por 124 a 121.

Mas existem motivos para tais críticas. Zach LaVine virou moeda de troca em Chicago, especialmente após entrar em choque com a comissão técnica. Então, ao tentar observar seu valor de mercado, a diretoria teve uma grande decepção: ninguém o queria.

LaVine tem um contrato caro, enquanto sua produção em quadra já não era a mesma. Após encerrar a segunda metade da temporada 2022/23 em alta com o Bulls, o atleta teve problemas de lesões e não rendeu na campanha seguinte. Como resultado, ele atuou em apenas 25 jogos e teve uma queda de 5.3 pontos de média em relação ao ano anterior.

Desde então, os rumores indicavam que a direção do Bulls teria de oferecer LaVine e escolhas de Draft para conseguir algum negócio por um contrato expirante. Mas em vão. Apesar de os boatos indicarem uma necessidade de o trocar, Chicago acabou mantendo o jogador para a temporada 2024/25.

Agora, ele deverá atuar como ala, enquanto Coby White assume a sua antiga posição de ala-armador. Na prática, entretanto, pouco muda.

O fato de Zach LaVine conseguir uma grande partida pelo Bulls diante do Grizzlies já é um alento. Embora seja pré-temporada, não é todo dia que um jogador acerta seis cestas de três sem errar nenhuma tentativa. Mas ele não foi o único destaque de Chicago no quesito. Julian Phillips converteu cinco dos sete arremessos do perímetro e terminou com 21 pontos, além de oito rebotes.

Em dois jogos na pré-temporada, o Bulls está com uma vitória e uma derrota, mas a preocupação para a equipe não está nos resultados e sim na forma de jogar. Chicago chegou a liderar por 21 pontos, enquanto Memphis atuava com reservas durante todo o primeiro tempo. Na segunda etapa, entretanto, as coisas mudaram.

LaVine, que tinha 24 pontos nos primeiros 24 minutos, pouco atuou no segundo tempo. Quando ele deixou o jogo, Chicago liderava por dez. O Grizzlies venceu por três após grande terceiro quarto.

Mas a permanência de LaVine no Bulls ainda não está garantida até o fim da temporada. Caso a equipe esteja longe da briga por playoffs, especula-se que ele saia em troca até fevereiro. O problema, entretanto, está em encontrar um parceiro para a negociação. Isso porque quem o quiser terá de pagar US$46 milhões em 2025/26 e outros US$49 milhões no ano seguinte.

De qualquer forma, foi uma atuação que fez lembrar seus melhores momentos na NBA.

