Celtics detona reservas do 76ers e vence terceira na pré-temporada

O Philadelphia 76ers foi a nova vítima de um Boston Celtics que iniciou a pré-temporada como concluiu a campanha anterior. Ou seja, imparável. Os atuais campeões venceram o Sixers e, com isso, mantiveram a invencibilidade nos amistosos de preparação. Mas é verdade que o trabalho foi mais fácil nesse sábado. O atropelo, afinal, passou pelo fato dos titulares de Massachussets enfrentarem os reservas da Pensilvânia.

A diferença teórica entre as equipes se comprovou na prática pouco depois que subiu a bola. Os visitantes até mantiveram a partida equilibrada por quatro minutos, mas, em seguida, o adversário dispararia para quase sacramentar a vitória. Os comandados de Joe Mazzulla emplacaram uma parcial de 21 a dois nos cinco minutos seguintes e abriram larga diferença.

O primeiro quarto terminou com uma liderança de 40 a 18 em favor do Celtics. O jogo, em síntese, estava quase resolvido diante dos vários desfalques do Sixers. O resultado era esperado. O grande destaque de Boston, no entanto, era uma aposta impopular: o pivô Luke Kornet marcou 11 pontos. Aliás, todos aconteceram na primeira metade do período inicial.

A partida nunca mais ficou ao alcance de Philadelphia, mas, no segundo quarto, o time conseguiu ser competitivo. Não deixou, por exemplo, que a vantagem superasse a linha dos 26 pontos. E perdeu a parcial pré-intervalo por só um ponto. Os elencos, com isso, foram para os vestiários separados por 23 pontos de diferença no placar. O Celtics liderava por 71 a 48.

Segundo tempo

A competitividade, no entanto, não voltou para o segundo tempo. Acabou o gás do 76ers e o Celtics tratou de resolver o jogo de pré-temporada rápido na volta dos vestiários. O time da casa, para começar, anotou os nove pontos inaugurais do terceiro período. Foi assim que elevou a diferença para casa dos 30 pontos. E, a partir daí, não teve muito caminho de volta para os fragilizados visitantes.

O Sixers até emplacou uma pequena reação alguns minutos depois, voltando a derrubar a desvantagem para 84 a 59. Mas, em seguida, vieram quatro cestas de longa distância seguidas de Boston. Assim, a diferença voltou para o patamar anterior – e, de fato, não caiu mais. Os donos da casa terminaram o quarto com uma série de 12 pontos sem respostas, o que deixou a diferença em 45.

O que veio a seguir foi pura formalidade. No entanto, com requintes de crueldade. Os locais, por exemplo, ainda abriram o último período com mais oito pontos seguidos e colocaram a vantagem acima dos 50 pontos. Diante disso, o resultado final de 139 a 89 ficou até barato para o que foi o jogo para os visitantes.

Mas a rodada de pré-temporada teve muito mais do que só o massacre do Boston Celtics contra o Philadelphia 76ers. Os reservas do Grizzlies, por exemplo, surpreenderam o Bulls em Chicago. E o Spurs, sem Victor Wembanyama, tirou a invencibilidade do Jazz no período de preparação. Então, confira tudo o que rolou nesse sábado na NBA:

(1-2) Philadelphia 76ers 89 X 139 Boston Celtics (3-0)

Destaques

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 20 3 3 3 0 KJ Martin 9 4 2 0 0 Justin Edwards 9 3 1 0 0 Ricky Council 8 5 2 0 0 Guerschon Yabusele 8 3 2 0 1

Três pontos: 10-42; Jared McCain: 1-8

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 18 8 4 0 0 Jayson Tatum 16 10 6 1 1 Luke Kornet 15 8 2 1 0 Sam Hauser 15 4 2 0 1 Payton Pritchard 11 3 8 2 0

Três pontos: 23-47; Xavier Tillman: 3-3

(2-1) Memphis Grizzlies 124 X 121 Chicago Bulls (1-1)

Destaques

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Wells 24 2 6 1 0 Jake LaRavia 20 9 1 2 1 Jay Huff 18 9 1 0 1 Zach Edey 15 8 4 0 3 Scottie Pippen Jr 11 2 2 2 0

Três pontos: 17-48; Jay Huff: 4-9

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 28 0 4 2 0 Julian Phillips 21 8 1 0 0 Talen Horton-Tucker 16 2 2 3 1 Josh Giddey 11 7 7 0 2 Dalen Terry 11 7 4 2 2

Três pontos: 20-48; Zach LaVine: 6-6

(3-1) Utah Jazz 120 X 126 San Antonio Spurs (2-1)

Destaques

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 24 6 8 1 1 Cody Williams 17 5 2 0 0 Svi Mykhailiuk 16 1 2 0 0 Taylor Hendricks 13 4 1 0 1 Brian Sensabaugh 12 4 5 2 0

Três pontos: 17-47; Taylor Hendricks: 2-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 20 4 2 2 1 Jeremy Sochan 15 8 1 2 0 Sandro Mamukelashvili 15 2 5 0 0 Julian Champagnie 15 3 0 1 1 Stephon Castle 11 2 3 1 0

Três pontos: 13-35; Julian Champagnie: 4-8

