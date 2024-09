“Todos os times da NBA deveriam ter medo do Boston Celtics”, afirma analista

O Boston Celtics vai ser o alvo de todos os outros times da NBA assim que a temporada começar. Não é uma surpresa, pois o atual campeão recebe esse tipo de tratamento da concorrência. Mas é surpreendente ver um time tão motivado para defender o título. As entrevistas de reapresentação do elenco deram o tom de uma equipe inesperadamente “mordida”. Para o analista Zach Lowe, isso é um sinal de alerta para o resto da liga.

“Todas as equipes deveriam estar com medo de Boston. Afinal, trouxe o elenco campeão inteiro de volta e estão com as armas carregadas. Já tinha a maior chance de ganhar em anos seguidos desde o Golden State Warriors em 2017. Em seguida, ainda ocorreram as polêmicas com a seleção dos EUA para motivar Jayson Tatum e Jaylen Brown. Então, os outros times deveriam estar aterrorizados”, avisou o comentarista da ESPN.

Brown e Tatum protagonizaram polêmicas bem diferentes, mas bastante comentadas em relação à seleção dos EUA. O primeiro mostrou frustração de forma pública, pois não foi convocado para atuar nas Olimpíadas de Paris. O segundo fez parte do elenco campeão olímpico, mas gerou discussão por ter sido pouco aproveitado pelo técnico Steve Kerr. Lowe aposta que isso vai servir para “inflamar” a dupla de craques.

“Boston está muito focado no bicampeonato e, mais do que isso, não tem medo de falar para todos ouvirem. Possui dois astros no auge de suas carreiras e um plantel de apoio que os complementa de forma perfeita. E, pelos comentários dos atletas, não vai haver nenhum tipo de comodismo ou satisfação. Esses caras estão atrás de escrever história, em síntese”, cravou o analista e podcaster.

Objetivos

Mas como reagir quando você está na mira de todos os outros competidores? Kendrick Perkins não só passou por essa situação, mas enquanto estava em Boston. Ele foi um dos campeões da NBA pelo Celtics em 2008 e, em seguida, participou da tentativa de defesa do título. Ele ressalta que esse tipo de campanha exige um nível de entrega e, mais do que isso, atenção aos detalhes.

“Quando você conquista o título, a princípio, se transforma no alvo. Por isso, Boston vai ver a versão mais motivada dos seus adversários todas as noites. É preciso manter um nível de consistência e foco alto durante a temporada. Todos devem estar preparados, sobretudo, para se sacrificar. Porque, após ser campeão, cada jogador acha que foi o principal motivo disso”, alertou o ex-pivô.

Perkins acredita que é importante que cada jogador tenha os seus objetivos individuais. Mas, mesmo depois de um título, nada está acima do outro troféu. “É claro que Jayson deve querer ser MVP da temporada. Jaylen deseja estar no time ideal da liga, enquanto Derrick White gostaria de ser all-star. Todos precisam buscar metas pessoais, mas o coletivo sempre precisa estar acima”, finalizou.

Desfalque

Mas, assim como outros times da NBA, o Boston Celtics já vai começar a temporada com um problema. Kristaps Porzingis passou por uma cirurgia e, a princípio, o pivô deve ser desfalque até dezembro. Isso deveria animar os rivais, mas não dá para se empolgar a esse ponto. A equipe passou boa parte dos playoffs sem o atleta letão e, mesmo assim, não teve dificuldades para conquistar o título nesse ano.

“Boston, antes de tudo, não precisa ter pressa com Kristaps. Ele é o atleta que aumenta o ‘teto’ da equipe, mas tiveram um ótimo desempenho em sua ausência na temporada passada. Há um bom substituto em Al Horford, mas outros pivôs produtivos em Xavier Tillman, Luke Kornet e Neemias Queta. Todos devem jogar e bem porque esse time é espetacular”, elogiou um entusiasmado Lowe.

Atualização: Zach Lowe foi demitido pela ESPN nessa quinta-feira.

