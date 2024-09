Jayson Tatum: “Não preciso de motivação extra para temporada do Celtics”

Jayson Tatum terminou a última temporada como campeão da NBA pelo Boston Celtics. A sua offseason, no entanto, foi mais conturbada do que o habitual. Em primeiro lugar, ele foi alvo de debate após não ganhar o prêmio de MVP das finais. Assumiu um papel bem menor do que o esperado, em seguida, na conquista do ouro olímpico pelos EUA. Os jogadores costumam ver isso como motivação, mas o ala rejeita essa abordagem.

“Eu não preciso de motivação extra para a temporada. Então, não vou creditar ninguém ou nenhuma situação específica por me motivar. O que aconteceu nos Jogos Olímpicos, em particular, foi um caso único que não havia encarado em minha carreira antes. Mas eu acredito muito que tudo acontece por um bom motivo”, afirmou o craque, na reapresentação do time de Boston.

Os últimos meses colocaram Tatum no meio de uma onda de questionamentos. É uma situação, aliás, incomum para um dos principais jovens talentos da liga que acaba de vencer o seu primeiro título. O ala só tem 26 anos, mas já possui um currículo vasto. Esteve nos últimos cinco Jogos das Estrelas e no time ideal da liga das últimas três temporadas. Ele está no topo, mesmo que tão contestado.

Publicidade

“Acabei de conquistar um título da NBA, ou seja, estava no lugar mais alto possível. Fui anunciado como capa do NBA 2k, recebi um novo contrato enorme. E aconteceu o que todos viram em Paris, de repente. Eu ainda não descobri a razão disso, mas, como já disse, confio que tudo ocorre por um motivo importante. Talvez, só precisasse disso”, refletiu o agora bicampeão olímpico.

Leia mais sobre Jayson Tatum

Diferente

O início de uma nova temporada, a princípio, força Jayson Tatum e o Celtics a deixarem tudo para trás. Ser o atual campeão não vai significar nada além de status em um mês, assim que a bola subir. Para piorar, a NBA não tem um bicampeão seguido desde 2018. A alternância de campeões virou uma marca da liga nos últimos anos. O ala, por isso, entende que está diante de um desafio totalmente novo.

Publicidade

“A sensação é diferente, antes de tudo. Isso não significa que estamos confortáveis ou relaxados, mas o que estamos procurando mudou. Sempre acreditei que venceríamos em algum momento, pois mantivemos um alto nível de atuação por vários anos. Nós demos os passos certos e, assim, chegamos aqui. No entanto, o nosso objetivo não é ganhar só um título. É sobre isso agora”, explicou o líder celta.

Ser campeão é um requisito quase básico para estar entre os maiores atletas e times da história da NBA. No entanto, nos esportes, as lendas precisam sustentar a sua grandeza todos os anos. “Os jogadores que tomei como exemplos para minha carreira ganharam um anel. Portanto, eu posso dizer que cheguei lá também. Agora, a questão principal é: quão grande você está tentando ser?”, completou.

Publicidade

Experiência

Está claro que a experiência olímpica de Tatum em Paris não foi como esperava. Passar o torneio inteiro discutindo o seu tempo de quadra, acima de tudo, foi desconfortável. Mas engana-se quem acredita que isso faz com que repense a sua participação. Pelo contrário. Fora as polêmicas sobre o espaço na rotação, ele garante que teve um dos períodos mais engrandecedores de sua carreira.

“Eu não quero dar a impressão errada, pois as Olimpíadas foram uma boa experiência. Nós conquistamos a medalha de ouro – no meu caso, a segunda. Pude trabalhar com alguns dos melhores jogadores da história todos os dias. Fiz bons amigos e, acima de tudo, pude levar a minha família para aproveitar a competição também. Certamente, isso foi positivo para mim”, concluiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA