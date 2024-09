“Nuggets era o único time que podia vencer o Celtics”, afirma Jayson Tatum

Muitos apostavam que a última final da NBA seria entre o Denver Nuggets e Boston Celtics, incluindo Jayson Tatum. Em entrevista ao jornal The Boston Globe, o astro celta revelou o momento que percebeu que se tornaria campeão. De acordo com ele, foi quando o Minnesota Timberwolves venceu o time de Nikola Jokic e companhia.

“As pessoas me perguntam quando eu sabia que iríamos conquistar o título. Foi quando Minnesota venceu o Denver. Acredito que o Nuggets era o único time que podia jogar de igual para igual e vencer o Celtics”, disse Jayson Tatum. “Achava que iríamos enfrentar eles nas Finais e seria um bom confronto”.

Tatum tinha motivos para acreditar nisso. O Nuggets era o campeão da NBA e teve a segunda melhor campanha da Conferência Oeste com 57 vitórias e 25 derrotas. Ao mesmo tempo, Nikola Jokic estava com quase um triplo-duplo de 26.4 pontos como média, fazendo com que ganhasse seu terceiro MVP.

Além disso, o Nuggets foi o único time que o Celtics não derrotou na temporada regular passada. A equipe celta venceu 62 jogos e teve a melhor campanha da liga, mas não conseguiu superar a equipe do MVP. A primeira partida foi em 19 de janeiro e acabou em 102 a 100. Sete semanas depois, Denver ganha de novo, agora em casa e por 115 a 109.

O receio de Tatum também estava relacionado com sua performance nas duas partidas. O ala fez 22 pontos, acertando apenas nove de 22 arremessos tentados na primeira derrota. Inclusive, errou o arremesso final que poderia vencer o jogo. Em seguida, anotou 15 pontos, acertando cinco de 13 arremessos, na segunda derrota.

Desse modo, quando o Timberwolves eliminou o Nuggets no jogo sete das semifinais do oeste, muitos pensaram que o Celtics seria campeão. Tatum foi um deles, mas só foi ter certeza que iria conquistar o título durante as Finais.

“Quando estávamos em Dallas e fizemos o três a zero na série, meu Deus… Ninguém nunca virou essa desvantagem, então me lembro de entrar no vestiário e dizer: ‘Não sei em qual jogo será, mas seremos campeões’”, contou Tatum. “Foi uma sensação estranha. Não consegui dormir naquela noite”

“Além disso, lembro da manhã do jogo quatro. Nunca tinha estado nessa posição de que se ganharmos, seríamos campeões. A gente estava treinando e todo mundo estava tentando agir normal. Mas eu não tinha conseguido descansar. Perdemos por 30 pontos. Queríamos tanto vencer e acabamos ficando muito ansiosos. No entanto, sabia que iríamos vencer o jogo cinco”.

E foi o que aconteceu. Tatum foi o principal pontuador do quinto confronto das Finais, com 31 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Desse modo, liderou o Celtics a uma vitória de 106 a 88 e se tornaram campeões da NBA.

