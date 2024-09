Jayson Tatum prevê nova final da NBA entre Celtics e Mavericks

Para Jayson Tatum, a final da NBA em 2023/24 vai se repetir na próxima temporada com um novo embate entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. O astro campeão olímpico com os EUA segue muito confiante em uma nova grande campanha de sua equipe e acredita que o rival da última decisão também repetirá o feito.

O ala compareceu ao programa do famoso apresentador Jimmy Fallon, para promover um livro infantil produzido por ele. Questionado pelo apresentador sobre quais seriam os times nas finais da liga em 2025, Tatum cravou uma nova disputa com Dallas.

“Sem dúvida alguma seremos nós no Leste. E então, acho que será uma revanche. Acredito que vamos enfrentar o Mavericks na final de novo. Eles são muito bons”, cravou o craque.

Publicidade

O Celtics focou na permanência da maior parte do elenco para o próximo ano. A equipe teve uma série de extensões contratuais. Entre elas o próprio Tatum, que assinou um novo contrato de US$314 milhões por cinco anos. Por enquanto, esse é o maior vínculo da história da NBA.

Além disso, Derrick White (US$125.9 milhões por quatro anos), Sam Hauser (US$45 milhões por quatro anos), Xavier Tillman, Luke Kornet e Neemias Queta, também renovaram com o Celtics.

O Mavs, por outro lado, se mexeu bastante. Klay Thompson, Naji Marshall e Quetin Grimes são as grandes novidades. Além disso, teve o retorno de Spencer Dinwiddie. A equipe também perdeu alguns nomes como Derrick Jones Jr e Josh Green. Ainda assim, é seguro dizer que o Mavericks segue como um forte candidato na Conferência Oeste.

Publicidade

Leia mais sobre Celtics e Mavericks!

Mas Tatum também não está olhando apenas para o Mavericks. O New York Knicks também foi citado na entrevista. Afinal, o apresentador Jimmy Fallon é um grande torcedor da franquia. Ao ser questionado sobre concorrente do Leste vencer mais partidas do que conseguiu em 2023/24, o astro confirmou que sua expectativa é que seja possível o adversário ser ainda melhor em 2024/25.

Além de prever a final da NBA entre Celtics e Mavericks, Jayson Tatum também falou sobre o prêmio de MVP. Ao ser questionado por Fallon sobre o assunto, o astro afirmou sem titubear: “eu posso dizer que serei eu?”, arrancando risadas do público e do jornalista.

Publicidade

Um dos adversários em uma eventual corrida pelo prêmio, está justamente na franquia texana. Luka Doncic, assim como Tatum, também está na busca por seu primeiro de melhor jogador da NBA na carreira. Ambos estão sempre nas principais listas de favoritos para vencer a premiação.

Por fim, se o cenário se confirmar, Celtics e Mavericks conseguirão um feito não realizado desde as quatro finais seguidas entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors (2015 e 2018). Desde então, nenhuma final se repetiu. Aliás, nenhuma equipe disputou duas finais seguidas desde a sequência de séries entre LeBron James e Stephen Curry.

Publicidade

O Celtics, inclusive, é o sexto campeão diferente nos últimos seis anos de NBA. Isso só aconteceu no começo dos anos 1970. Ou seja, repetir a final em 2025 seria um grande feito para as equipes.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA