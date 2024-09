“Irregularidade custou título da NBA ao Mavericks”, aponta PJ Washington

PJ Washington foi um dos símbolos da ascensão do Dallas Mavericks para competir pelo título da NBA na última temporada. A aquisição do ala-pivô, afinal, marcou uma subida clara de desempenho do time. Então, os texanos derrotaram os considerados favoritos do Oeste nos playoffs para chegar às finais. Mas, para o jogador, esbarrou em suas próprias limitações na série que valeu o troféu Larry O’Brien.

“Eu acho que a irregularidade, antes de tudo, é o que nos custou o título. A gente tinha que disputar as finais jogando da mesma forma das séries anteriores, mas eu não acho que foi assim. Por isso, nós encaramos o que aconteceu como um aprendizado”, contou o arremessador, em entrevista ao jornal The Dallas Morning News. O time de Dallas perdeu o duelo contra o Boston Celtics em cinco partidas.

Chegar tão perto do topo e não ser campeão costuma ter impactos diversos em times e jogadores. Há quem desanime diante da necessidade de uma nova jornada de mais de meio ano até outra disputa de título. E, por outro lado, existe quem se motiva a tentar mais uma vez. Há quem relaxe e quem se “inflame”. Washington garante que está no segundo grupo, pois ser finalista deu um gosto sobre o potencial da equipe.

“Estou animado para ver o que podemos fazer juntos, como um time, a partir de agora. É claro que temos mudanças no grupo, mas estou animado com a chance de conhecer esses atletas. E, com isso, ver o quão bom podemos ser. Acredito que podemos vencer um título e, depois da última temporada, esse é o nosso único objetivo”, cravou o jogador de 26 anos.

Fim de férias

O fim das férias e reapresentação dos times da liga está se aproximando. Mas, para PJ Washington, a próxima temporada da NBA já começou no Mavericks. Vários atletas do elenco já vem se reunindo para treinos voluntários nas últimas semanas. O ala-pivô é um dos participantes das atividades. É a primeira vez, aliás, que ele vê um ambiente tão focado assim em meia década de carreira.

“Não são muitos times e jogadores que tem esse tipo de comportamento. É a primeira vez que vejo, por exemplo, essa atitude em um elenco do qual eu faço parte. Ter esse primeiro contato com os meus colegas foi ótimo, então estou bem empolgado com as nossas chances. Foi muito legal”, revelou o ala-pivô. Vale lembrar que ele passou as primeiras quatro temporadas da carreira no Charlotte Hornets.

Os treinos voluntários fizeram bem para Washington, sobretudo, em um nível pessoal. Pois ele não tem problemas em admitir que a ansiedade já está o consumindo. “Estou assistindo aos vídeos de lances da última temporada para iniciar a minha preparação. Aliás, isso é tudo em que penso todos os dias. Mal posso esperar para voltar aos treinos”, confirmou.

Individual

A evolução coletiva, ou seja, a consolidação do time é o ponto principal para reconduzir o Mavericks à briga pelo título. No entanto, as férias é um instante de desenvolvimento individual. Washington compreende esse momento e, por isso, está em treinos intensos desde a semana seguinte à derrota na decisão. A melhoria individual, afinal, vem antes do crescimento coletivo.

“É claro que venho trabalhando um pouco em tudo, mas existem alguns pontos em que tive mais foco. O meu controle de bola e capacidade de rebote, por exemplo. Eu quero, além disso, desenvolver o arremesso saindo do drible e finalização contra contato. Para resumir, desejo ser um melhor pontuador em três níveis e criador de jogadas”, concluiu o jovem chutador.

