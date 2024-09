Kyrie Irving admite culpa por derrota do Mavericks nas finais da NBA

O astro Kyrie Irving foi um dos responsáveis para o Dallas Mavericks alcançar as finais da NBA. No entanto, durante a série contra o Boston Celtics, o desempenho do craque caiu consideravelmente. Assim, sua equipe praticamente não levou dificuldades ao adversário e foi superada em cinco partidas.

Calado desde então, Kyrie Irving reconheceu recentemente sua culpa pela derrota do Mavericks nas finais da NBA. Segundo ele, o resultado marcou uma decepção em sua carreira, enquanto admitiu que não deu seu melhor na busca pelo título. Ainda assim, ele afirmou que pretende voltar com o Mavs à decisão.

“Sempre vou assumir minha responsabilidade. A culpa começa comigo”, admitiu Irving. “À medida que fechamos setembro com os destaques de 2023/24, eu preciso esclarecer isso. Não joguei meu melhor no final da temporada e isso tem me corroído de uma maneira saudável. Tenho me mantido motivado. Vamos voltar… Só vamos nos divertir e viver um dia de cada vez”, completou.

Publicidade

A queda de desempenho de Irving nas finais foi considerável. Na temporada regular, afinal, o armador registrou médias de 25.6 pontos, cinco rebotes e 5.2 assistências. Desse modo, poderia até alcançar o All-Star Game, se não fossem as lesões durante o período. Em parte por seus números, ainda assim, ele ajudou o Mavs a terminar com a quinta melhor campanha no Oeste.

Durante as finais, no entanto, Irving não conseguiu manter o mesmo desempenho. Em cinco partidas, o astro se limitou a 19.8 pontos, cinco assistências e três rebotes. Além disso, sofreu nos arremessos do perímetro, com um baixo aproveitamento de 27.6%.

Publicidade

Leia mais sobre Kyrie Irving!

Alvo da torcida

Parte do desempenho ruim de Irving, ainda assim, é compreensvível. Isso porque, durante as finais, o craque foi alvo de vaias da torcida do Boston Celtics no TD Garden. Sempre que ele pegava na bola, os torcedores esbravejavam e atrapalhavam seus arremessos. Assim, durante a série, ele mesmo admitiu que as provocações o prejudicavam.

“Eu acho que sabemos a história, então não há muito o que fazer sobre isso. Os fãs vão falar que eu sou uma porcaria sempre, estão em sua casa, eles sentem que têm uma vantagem psicológica e isso é justo. Então, é claro que se eu não estou acertando arremessos, isso é algo que impacta. Eles já sentem uma vantagem desde o primeiro minuto, e isso vai variando conforme eu acerte ou erre meus chutes”, afirmou, na época.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA