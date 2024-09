“Kyrie Irving é o jogador mais duro de marcar na NBA”, elege revelação do Kings

Poucos torcedores da liga, certamente, sabiam quem era Keon Ellis há um ano. Agora, os fãs do Sacramento Kings não conseguem imaginar a sua ausência. O jovem saiu do quase total desconhecimento para virar, talvez, o melhor defensor do time. E, por isso, teve que encarar vários astros na última temporada. Quem foi o seu maior desafio até agora? Ele não tem dúvidas: o jogador mais duro de marcar na NBA foi Kyrie Irving.

“Kyrie é o mais duro de marcar, antes de tudo, pelo alcance do seu arremesso. Os caras que mais me preocupam como defensor são os chutadores de longa distância. Se você espaça a quadra com alto volume, preciso começar a pressioná-lo bem longe da cesta. E, assim, a minha envergadura faz menos diferente do que poderia”, elegeu a grande revelação do Kings na temporada passada.

A explicação de Ellis, a princípio, não faz tanto sentido assim. Afinal, outros astros além de Kyrie Irving também possuem longo alcance no arremesso de três pontos. Podemos citar, notadamente, Stephen Curry e Damian Lillard. Então, o que diferencia o titular do Mavericks dos tantos armadores chutadores da liga? Não se trata do arremesso em si, mas o que pode fazer quando você neutraliza esse recurso.

Publicidade

“Você precisa marcar todos esses caras de perto, pois qualquer atraso é tempo para que arremessem. Kyrie também é assim, mas o seu arsenal vai além. Ele pode criar o chute de média distância, por exemplo. Mudar de direção, finalizar trocando de mão. É o cara que, quando você acha que travou, simplesmente faz algo que você nunca viu antes”, contou o especialista defensivo.

Leia mais sobre o Sacramento Kings

Por pouco

Ellis não é o primeiro jogador da NBA a apontar Kyrie Irving como o seu adversário mais indesejado. Os motivos para que seja um “pesadelo”, no entanto, variam demais. Outro recurso bem elogiado por seus oponentes é o drible. Ellis, aliás, também reconhece esse ponto do jogo do veterano. Tanto que guarda na memória a vez em que quase conseguiu desarmá-lo. Quase.

Publicidade

“O controle de bola de Kyrie é tão preciso que lhe dá a certeza de que pode chegar em qualquer ponto da quadra. Nunca vou esquecer que, uma vez, quase roubei a bola. Ele fez um crossover e consegui encostar na bola, mas ela saiu. Ele até me perguntou se tinha chutado a bola. Não foi. Foi por pouco”, lamentou o atleta, que não foi selecionado no draft de 2022.

Realmente, é difícil lembrar de um jogador que tenha conseguido desarmar Irving. Ellis, por enquanto, admite que ainda não conseguiu superar o fato de que quase fez parte desse grupo. “Cara, às vezes, eu fico pensando que quase roubei uma bola de Kyrie. Teria sido uma lembrança inesquecível para mim, certamente, se tivesse conseguido”, completou.

Publicidade

Revelação

Ellis teve uma trajetória tão rápida quanto inesperada em Sacramento. Ele começou a ganhar espaço no time na atual campanha e, em seguida, precisou virar titular por causa de lesões. Virou e, com a sua aplicação defensiva, não saiu mais do quinteto inicial. De’Aaron Fox, parceiro de armação do jovem, celebra que todos possam ver agora o que os jogadores do time já viam a cada treino.

“Keon tem sido ótimo para nós, mesmo antes de virar titular. Sempre fez o máximo com os minutos que recebia. Estamos vendo a sua evolução diante dos nossos olhos. Ele está pronto para decidir e não se intimida nos grandes momentos. Por isso, eu estou feliz que todos estão o descobrindo agora. É um cara que sempre se manteve preparado e, assim, aproveitou a sua oportunidade”, exaltou o astro do Kings.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA