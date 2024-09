“Mavericks teve uma agência livre da NBA quase perfeita”, avalia jornalista

O Dallas Mavericks se movimentou bastante durante a agência livre da NBA, antes da temporada 2024/25. E a análise em geral tem sido muito positiva sobre os jogadores contratados pela franquia. O atual campeão da Conferência Oeste segue como um forte candidato a buscar um título da NBA, que não vem desde 2011.

O analista Grant Hughes é um dos que defende que a offseason texana foi excelente. Apresentador do podcast Hardwood Knocks, aprovou os movimentos.

“Acho que o time se mexeu muito bem. Realmente é um bom mercado, um dos melhores que já vi da franquia. Não só quando pensamos em Klay Thompson. Eu considero que eles evoluíram em todos os lados da quadra, para ser sincero”, afirmou.

Publicidade

A nota original de Hughes foi um A. Mas não foi um A+, que geralmente é usado para os melhores movimentos do mercado. O jornalista argumentou que é muito difícil alcançar uma nota como essa, apesar de considerar que todos os movimentos do Mavericks foram bons na agência livre da NBA.

Mas o A+ foi dado pelo outro apresentador do podcast, Dan Favale. Aliás, ele até tentou convencer o colega de que precisava melhorar ainda mais a sua nota.

“Acho que não tem como não dar uma nota máxima, o que eles fizeram de errado no mercado? Para mim, nada. O Mavs conseguiu Thompson por menos do que o Los Angeles Lakers ofereceu, bons substitutos para Derrick Jones Jr. Gostei de tudo”, exaltou Favale.

Publicidade

Leia mais sobre o Mavericks!

Cinco novos jogadores chegaram em Dallas para a nova temporada. Klay Thompson assinou com a franquia por um valor de US$50 milhões por três anos, sendo a grande novidade. O arremessador era cobiçado por Lakers e outras equipes, mas fechou o Mavericks. Então, com a chance de atuar com Luka Doncic e Kyrie Irving, ele aceitou uma proposta mais barata e de menor duração em relação a Los Angeles, que ofertou US$80 milhões por quatro anos, segundo fontes.

Além disso, a equipe também assinou com Naji Marshall (US$27 milhões por três anos) e trocou por Quentin Grimes com o Detroit Pistons. Eles entram como substitutos de Derrick Jones Jr que assinou com o Los Angeles Clippers e de Tim Hardaway Jr, que estava na troca para Detroit. Por fim, Josh Green também foi para o Charlotte Hornets na negociação de Thompson.

Publicidade

Spencer Dinwiddie também retornou por um contrato mínimo de veteranos. Por último, a equipe adicionou Kessler Edwards em um contrato two-way.

Mas o movimento mais recente não foi uma contratação. Afinal, se tratou da extensão do contrato de Markieff Morris. Entretanto, isso também coloca Dallas com 16 atletas em contratos regulares. Então, a equipe passa a ter que dispensar um jogador antes do começo de 2024/25. O favorito para isso é o ala AJ Lawson, que tem um vínculo não garantido.

Publicidade

A franquia segue focada, acima de tudo, em conquistar seu segundo título na história da liga, o que seria o primeiro de Luka Doncic.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA