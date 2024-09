Ex-jogador do Celtics detona G League: “Aquilo nem é uma liga de basquete”

Ex-jogador do Boston Celtics, Vincent Poirier, deu sua opinião sobre o debate entre G League e EuroLiga. Durante os últimos dias, afinal, diferentes jogadores começaram a discutir sobre qual seria a segunda melhor liga de basquete do mundo. A primeira, claro, a NBA. Para o pivô, no entanto, não há uma resposta diferente, uma vez que a Liga de Desenvolvimento nem deveria ser considerada uma competição.

“Eu não acho que a G League seja sequer uma liga de verdade”, afirmou o ex-jogador do Celtics. “Eu conheço muitos jogadores que estão prontos para deixar os Estados Unidos e ir para um continente diferente. No entanto, não acho que jogar lá mostre o verdadeiro nível desses jogadores”, acrescentou.

Poirier passou quatro jogos da temporada 2019/20 no Maine Red Claws, time do Celtics na G League. A experiência, entretanto, não o ajudou a voltar à NBA. Assim, ele preferiu retornar ao basquete europeu, onde acreditou que teria mais oportunidades. Durante três anos, ele foi jogador do Real Madrid e venceu a medalha de prata nos dois últimos Jogos Olímpicos com a França.

Publicidade

Na visão do francês, desse modo, a EuroLeague e demais competições europeias são bem mais capacitadas que a G League. Ainda na entrevista, portanto, ele comparou a competição dos EUA com a segunda divisão do campeonato francês.

“Eu acho que a G League está no mesmo nível da segunda divisão francesa ou algo assim. Sem desrespeito, mas é assim que vejo. Eu jogo lá também. Conheço jogadores que vieram para a Europa e jogaram muito melhor do que quando estavam na G League, que tem um pouco de tudo”, completou.

Publicidade

Leia mais!

A declaração de Poirier é uma resposta a Juan Toscano-Anderson. Campeão da NBA pelo Warriors, o ala-pivô deu início ao debate sobre a segunda melhor liga de basquete do mundo, após vencer com facilidade o Quimsa, campeão da BCLAméricas, na Copa Intercontinental 2024. Para o jogador, a vitória por mais de dois dígitos foi um recado para reforçar sua tese.

“Queremos ser agressivos e mandar uma mensagem. Acredito que a G League seja a segunda melhor liga do mundo e queremos mostar isso”, afirmou. “Tivemos cinco jogadores atingindo dígitos duplos, sendo que não estamos juntos há muito tempo. Continuaremos a melhorar e nos divertir”, completou.

Publicidade

O time da G League, aliás, chegou até a decisão da competição. No entanto, perdeu para para o Unicaja Málaga por 75 a 60 e ficou com o vice-campeonato. Para Poirier, portanto, a derrota foi a resposta final no debate.

“Conversei com alguns amigos sobre o que ele disse. Eu também vi os tweets de Evan Fournier e Mike James. Sim, ele pode ter dito isso para motivar seu time, mas isso mostra o quão duro todos os times europeus jogam. O Unicaja nem é um time da EuroLeague, e ainda assim venceu o melhor time da G League”, finalizou

Publicidade

Vale lembrar, inclusive, que jamais uma equipe da G League foi campeão da Copa Intercontinental. Até este ano, os melhores resultados haviam acontecido em 2022 e 2023, com os bronzes de Lakeland Magic e Rio Grande Valley Vipers.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA