Joel Embiid atinge recorde com novo salário no 76ers

O novo contrato de Joel Embiid e seu novo salário com o Philadelphia 76ers o fez igualar um recorde de outros quatro atletas da NBA atual. Agora, de acordo com Bobby Marks, da ESPN, o astro faz parte do grupo de jogadores que acumula mais de US$500 milhões em salários na carreira. Aliás, o pivô não é o único jogador do Sixers nesta lista. Afinal, seu novo Paul George também é um dos nomes.

O vínculo assinado última sexta-feira (20) será de US$192.6 milhões por três anos. No entanto, o acordo só será válido a partir de 2026, já que Embiid ainda tem mais dois anos de seu contrato anterior para cumprir. Portanto, são US$106.6 milhões nas próximas duas campanhas.

Somando todos os valores já ganhos em sua carreira, Embiid totalizará US$513.9 milhões ao fim de seu contrato com o 76ers em 2028/29. Então, ele se torna o quinto jogador da história da NBA a superar os US$500 milhões ganhos. Ele está ao lado de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Paul George no quesito.

O primeiro contrato do craque já foi alto por ser a terceira escolha do Draft em 2014. Embiid recebeu US$19.9 milhões em seus primeiros quatro anos. Desde então, tem recebido acordos máximos que aumentaram ainda mais os ganhos do astro. Atualmente, ele tem pouco mais de US$265 milhões ao todo em acordos. Isso considerando a temporada 2024/25, mas não as próximas.

Joel Embiid também se tornará um dos primeiros jogadores a atingir a marca dos US$60 milhões anuais com seu novo salário recorde no Philadelphia 76ers. A previsão da NBA indica que Stephen Curry atingira o feito primeiro que todos os outros. A previsão é que seja na campanha de 2026/27, com US$62.6 milhões totais.

No ano seguinte, o o astro do Sixers deve receber US$64.3 milhões. Por enquanto, ele será o jogador mais bem pago da liga em 2027/28. Mas outros atletas também vão superar a marca dos US$60 milhões anuais na mesma campanha. Dentre eles, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Jaylen Brown e Karl-Anthony Towns.

Além disso, com novas extensões chegando nos próximos anos, espera-se que o número aumente ainda mais.

Por fim, com o novo acordo milionário selado, Embiid agradeceu a franquia e aos torcedores em uma publicação no Instagram, ainda na última sexta.

“A Philadelphia é a minha casa. Então, gostaria de agradecer a vocês por tudo nesses anos e em tantos outros que virão. Eu quero, acima de tudo, ficar aqui pelo resto da minha carreira. Amo essa comunidade e tudo que vocês deram e fizeram por mim e pela minha família. Existem muitos objetivos a se realizar agora. Vocês merecem um título. Portanto, farei tudo o que for possível para isso. E estamos apenas começando. Por fim, acredite no Processo”, agradeceu.

