Joel Embiid assina extensão de contrato com 76ers

O astro Joel Embiid assinou, nesta sexta-feira (20), uma extensão de contrato com o Philadelphia 76ers. De acordo com a repórter Ramona Shelburne, da ESPN, o novo vínculo é válido por três temporadas. Pelo acordo, o pivô vai receber US$192,9 milhões em salários. Ou seja, o valor máximo permitido. Desse modo, são mais de US$60 milhões anuais na conta do jogador camaronês.

No entanto, o novo contrato começará a vigorar apenas em 2026. Nas próximas duas temporadas, o atleta de 30 anos vai receber US$106,6 milhões em salários. Esse valor, aliás, é referente aos últimos dois anos de seu antigo contrato.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Joel Embiid teste o mercado como agente livre em 2026, mas assegura a sua permanência no 76ers até 2029. Segundo Shelburne, o acordo é totalmente garantido. Além disso, o pivô terá a opção de deixar o último ano de vínculo.

Terceira escolha do Draft de 2014, Embiid já disputou 433 jogos pelo Sixers. Suas médias, no período, são de 27,9 pontos, 11,2 rebotes, 3,6 assistências e 1,7 toco. O auge do pivô ocorreu em 2022/23, quando foi cestinha e eleito MVP da liga.

Além do novo contrato, Joel Embiid está muito animado com o futuro do Philadelphia 76ers na NBA. Afinal, a equipe assinou com o craque Paul George nesta offseason. Além disso, fechou uma extensão de contrato com o jovem Tyrese Maxey. Desse modo, o novo Big Three da Philadelphia promete fazer barulho na liga.

Agora, com Embiid saudável, e um elenco qualificado, o 76ers tem tudo para ser competitivo na próxima temporada da NBA. O pivô, então, disse que o trio com George e Maxey deverá ter um encaixe incrível dentro de quadra. Além disso, o astro ressaltou as qualidades dos companheiros. E enfatizou que o objetivo é ser campeão.

“Acho que, quanto ao encaixe, parece incrível. É ótimo, especialmente quando você tem um big… Eu não gosto de me chamar de big, mas quando você tem um que joga bastante no post e em isolations, você precisa ter arremessadores que não tenham medo de puxar o gatilho. PG é um ótimo arremessador, com 40%, 45% de aproveitamento no catch-and-shoot. Quanto a Tyrese, nós o conhecemos bem. Ele é um ótimo arremessador, seja após o drible ou no catch-and-shoot”.

“Então, no papel, e no que diz respeito ao encaixe, parece fantástico. Afinal, temos dois caras que podem jogar com e sem a bola, ótimos arremessadores, que controlam bem a bola. E, além disso, o time tem a mim”, ele acrescentou com um sorriso. “Portanto, o cenário parece ótimo. O objetivo é sempre ganhar um título. Isso não acontece da noite para o dia, mas faremos o melhor trabalho possível”, concluiu.

Na última temporada, o Sixers decepcionou mais uma vez. Terminou na sétima posição da Conferência Leste e foi eliminado pelo New York Knicks na primeira rodada dos playoffs. A ausência de Embiid (disputou apenas 39 jogos) fez a diferença. Maxey, por outro lado, fez a temporada da carreira, mas jogou praticamente “sozinho” durante boa parte da campanha.

