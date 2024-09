Andre Drummond: “Vou tornar Joel Embiid o melhor jogador que ele conseguir”

O Philadelphia 76ers está mais uma vez tentando brigar pelo título da NBA, agora apostando suas fichas em Paul George. Desse modo, Joel Embiid recrutou Andre Drummond nesta offseason que, após duas temporadas com o Chicago Bulls, retornou ao time. Em entrevista ao site Clutch Points, o veterano explicou que além de reserva do MVP, terá a função de mentor do astro.

“Estou jogando contra o melhor pivô da liga quase todo dia”, disse Andre Drummond sobre Joel Embiid. “Então, ele está conseguindo os melhores treinos de mim e vice-versa. Estou conseguindo os melhores treinos porque ele também é um desafio para mim. E ele sabe que eu nunca vou fugir desse desafio”.

“Tem sido assim desde quando nos enfrentávamos enquanto eu estava em Detroit. Acho que é por isso que ele me respeita. Não importa o quão bom ele seja, eu vou continuar tentando. Vou fazer que ele se esforce para ser melhor. Vou fazer que ele se torne o melhor jogador que puder e mostrar para o mundo o motivo de ele ser o melhor pivô do mundo”, completou.

Drummond iniciou a temporada 2021/22 com o Sixers, mas foi enviado para o Brooklyn Nets na troca envolvendo Ben Simmons e James Harden. Assim como aconteceu com Paul Reed em sua primeira passagem, o veterano chega ao time ficando na frente do jovem pivô Adem Bona na rotação. No entanto, o duas vezes All-Star também assumirá um papel de mentor para o novato de UCLA.

“Se ele fizer algo que eu notar que ele pode mudar, irei apontar. ‘Talvez seja melhor você se posicionar um pouco diferente nesta parede’. Ou, ‘não suba tanto na hora de fazer o pick and roll’. Coisas assim”, explicou.

Entretanto, o principal plano da franquia é utilizar Drummond como o principal reserva na posição de pivô. Foi para isso que Embiid entrou em contato com ele e perguntou se gostaria de retornar ao time.

“Ele é um jogador dominante. É uma pessoa super trabalhadora que realmente quer ser excelente no que faz”, afirmou Andre Drummond sobre Joel Embiid. “Não dá para não apoiar uma pessoa que está tentando fazer tanto por uma cidade e por um time. Estou feliz em estar aqui para poder tirar um pouco da pressão em sua volta e ajudar a ganhar muitos jogos”.

